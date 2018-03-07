中国已成物联网技术领军者 美媒:该向中国学习了

原标题：中国已成物联网技术领军者 美媒：是时候向中国学习了

2017年9月10日，在无锡举行的2017世界物联网博览会上，观众在参观展览会。新华社记者 季春鹏 摄

参考消息网3月7日报道 美国《福布斯》双周刊网站3月5日刊登题为《我们从中国的物联网中可以学到的东西》的文章，该文作者美国思科系统公司前副总裁马切伊·克兰兹认为中国已成物联网技术领军者，文章摘编如下：

25年前我第一次访问北京时，街上和人行道上挤满了人、自行车和卡车。我刚结束我的第14次中国之行，虽然那里一如既往地交通繁忙，但还是出现了明显的差别。如今，嵌入物联网技术的自行车、公交车和火车的智能车流正在使城市交通变得更智能、更便捷、更高效。

从许多方面来说，智能拼车传递了中国物联网变化的精髓：它吸收了中国传统，同时以新奇和出人意料的方式融合了先进技术。我感到震惊的是，到处都有迹象表明，中国不再是一个技术模仿者——它已经成长为一个技术革新者，巩固了其作为物联网领军者的地位。

中国朝着物联网的采用、创新和研发方向的结构性转变的过程似乎一夜间发生了。受到腾讯、百度等互联网公司成功的激励，许多物联网初创企业以及大型服务和技术服务供应商展示了我在三年前访华期间没有看到的新的创业热情。

我亲眼目睹了物联网的增长如何渗透进几乎所有商业领域和公共系统，不仅包括制造业和工业部门，还包括交通、城市服务（包括污染减排）、医疗、零售、农业等。

中国一直在宣传物联网。随着物联网领域过去几年的年度增长率达到20%，有人认为，到2020年，中国的物联网市场可能达到2300亿美元（约合1.46万亿元人民币）以上。

今天，中国的政策为物联网制造商提供了减税优惠，为了引导自动运输和其他物联网解决方案，中国正在积极从美国和其他国家的主要技术公司招聘人工智能、数据科学和其他前沿领域的专家。

政府并不是中国物联网野心的唯一驱动力。在北京大学发表演讲后，我与开发了一系列应用——从移动办公到用于安全保障的水下无人机——的初创企业进行了接触。在中欧国际工商学院，一位自动贩卖机行业的高管与我分享了他的雄心壮志，包括他打算把他目前的“智能”自动售货机发展成一种完全个性化、自动化的服务，用物联网、雾计算和人工智能来提供顾客喜欢的饮料和餐食。

我认为，我们应该留意并考虑采取中国成功的物联网战略：放眼全球，在当地采取行动，不要害怕致力于革命性而非渐进性的变革。先从小成功开始，把它们扩展到一个更大的平台，不要让对失败的恐惧阻止你进行尝试或冒险。要在标准的制定方面发挥积极作用——中国人目前正积极参与标准的制定，他们欣然接受并大量投资于关键的国际标准机构，而不是促进“中国特色”的标准。

为了在全球舞台上取得卓越成就，是时候与中国伙伴进行接触、学习他们“一夜间”成功的经验。

责任编辑：霍宇昂