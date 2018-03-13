台“主计长”被问咋看卤肉饭涨价 神回复:我不吃

原标题：台专业官员被问怎样看卤肉饭涨价 神回：我不吃卤肉饭

台当局“主计长”朱泽民给出神回复（图片来源：“中时电子报”）

[环球网综合报道]据台湾“中时电子报”3月13日报道，台当局“主计长”朱泽民12日到“立法院”财政委员会备询，面对物价问题时他语出惊人，让在场所有人都傻眼。当时“立委”问到卤肉饭涨价幅度，主计长却回应“我不吃卤肉饭”，一席话让民众痛批“吃米不知米价”。

面对消费者物价指数，“主计长”原本应该要了如指掌，但昨天面对“立委”的提问，针对卤肉饭涨价问题，他回应“我不吃卤肉饭”。对于日前民众疯抢卫生纸，“立委”质疑是否为正常现象，主计长则回应“卫生纸囤久了会发霉，对身体不好”，他的表现让“立委”们瞠目结舌，也让民众相当傻眼，而他本人澄清目前物价是温和的，住宅跟水果没有涨价。

岛内有“立委”质疑“主计处”故意调整消费者物价指数，对此“主计长”朱泽民则愤怒澄清，表示没有这回事，他也无法接受此说法。

责任编辑：张迪