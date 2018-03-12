为对抗祖国强大向心力 台湾当局准备不要脸了

原标题：为了对抗祖国强大的向心力，台湾当局准备不要脸了…。

话说就在今年两会前夕，祖国大陆为了让台湾同胞进一步分享大陆改革和发展的红利，又继续推出了总共31条“惠台”措施，不仅开放了大量大陆的产业领域给了台湾同胞来创业和学习就业，更给了他们等同于大陆同胞的各种福利。

然而，自2015年上台以来就不断荼毒台湾民生经济发展的民进党政府，为了维持他们的“台独”野心，不让祖国大陆的向心力感召台湾同胞，竟然打算使出一个卑鄙的伎俩……

根据台湾民进党的铁杆喉舌媒体《自由时报》报道，目前台湾民进党当局打算采取两个措施对抗祖国大陆强大的向心力。

其一，是给即将流向祖国大陆的台湾人才加薪。可具体怎么加薪，钱从而哪儿来，《自由时报》在其报道中却并没有任何交代。

倒是蔡英文当局打算采取的第二个措施，得到了《自由时报》的详细介绍和披露。这个措施便是：禁止台湾人才申请大陆的“国家性基金”，更不得参与大陆的国家级重点研发计划。

不仅如此，这民进党当局还祭出台湾的“两岸人民关系条例”和所谓的“国家机密保护法”，恐吓说任何台湾同胞想要申请和参加祖国大陆的重点国家级项目的行为，都已经违反了台湾的“国家安全”法律。

甚至有民进党的官员还企图把民进党分裂中国的阴谋与台湾同胞的未来绑架起来，说什么因为大陆有“数千枚飞弹对着台湾”，所以台湾人才去大陆早已不是教育问题，而是“国家安全”问题。

讽刺的是，台湾民进党当局如此赤裸裸地想用政治手段扼杀台湾民众“用脚投票”这一基本人权的做法，还被《自由时报》“美化”成了是在“保护台湾”、“保护台湾人才”。可谓是刷新了“不要脸”的定义。

另一方面，除了挥舞政治大棒阻挠台湾同胞来大陆发展，台湾民进党在舆论场上的“哼哈二将”《自由时报》和《苹果日报》最近一段时间也几乎是天天都在抹黑大陆取得的发展成绩。

比如《自由时报》昨日竟然刊文，把介绍大陆这些年一系列发展成果“干货”（比如高铁和航天科技）的电影《厉害了，我的国》和台湾人文纪录片《看见台湾》这两个根本就不是同一话题的影片强行拿到一起对比，进而得出了[大陆是“华而不实”的强大，远不如台湾的“人文与自然之美”]这种可笑的结论。

而《苹果日报》几周前的一篇抹黑大陆“移动支付”的文章，更是做出了“大陆的移动支付越发达，越说明大陆基础建设薄弱”这种荒诞的结论。而其理由则是，因为大陆基础建设太差，所以才要靠移动支付去解决别的国家没有的问题。

说实话，耿直哥看了上面这两篇充满了“弱者气息”的狭隘文章后只有一个感想，如果台湾同胞希望自己的智商得到尊重，那还是早日来大陆发展生活吧……

责任编辑：张岩