政协委员：高考生胸透体检应改为胸片 能减少辐射

原标题：全国政协委员黄爱龙：高考学生体检中的胸透项目应改为胸片

全国政协委员黄爱龙。 特派记者 刘嵩 摄

华龙网北京3月14日23时36分讯（特派记者 伊永军）正在进行的全国两会上，全国政协委员、重庆医科大学副校长黄爱龙在提案中建议，高考学生体检中的胸透项目应改为胸片，可大幅度降低辐射剂量，减少对学生的健康损害。

据黄爱龙介绍，每年的高考体检中有一项常规的胸部透视检查。X线检查是最常见的用于检查心肺的项目，主要指胸透和胸片。两者有何区别呢？黄爱龙称，胸透是医生持续地对病人进行透视观察，时间较长。而胸片则是一次性放出射线“拍片”，因此在放射剂量上，胸透要大于胸片几十倍。

黄爱龙表示，在我国的相关法律法规中，也对X线胸透有相关规定：《放射诊疗管理规定》中要求，应当尽量以胸部X射线摄影代替胸部荧光透视检查；《电离辐射与辐射源安全基本标准》中规定，X射线诊断的筛选普查应避免使用X线透视的方法。

黄爱龙称，人体腺体对X线辐射敏感，特别是甲状腺、生殖器等部位。学生都处于生长发育期，对射线比成人更为敏感。目前学生都是大规模集中体检，由于人数众多，有些地方胸透检查缺少必要的防护措施。而数字化的胸片检查留有清晰的影像图像，可存储在移动硬盘或数据库，可以随时调阅、远程传输会诊，若发现学生胸部检查异常，复检医院的放射诊断专家就可以调阅图像查看，学生无须再做一次胸部X射线检查。同时避免了胸透医生受技术水平限制导致主观判断偏差、漏诊等情况。等到学生大学入学时，高校医院医生也可调阅该生高考前胸片的影像图像进行查看，无须再复查。

因此，黄爱龙建议，学生的体检应取消胸透项目，改为辐射较小的数字化胸片检查，可大幅度降低辐射剂量，减少对学生的健康损害。

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责任编辑：桂强