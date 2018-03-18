原标题：里程碑！枭龙双座战斗教练机01架在巴铁完成首飞

当地时间3月10日下午13时05分，由巴基斯坦飞行员Aslam Imran驾驶的“枭龙”双座机01架在卡姆拉空军基地以矫健的英姿直冲云霄，在空中飞行55分钟，14时整安全降落，圆满完成在巴基斯坦的首次飞行任务。“枭龙”双座机01架在巴成功首飞，为后续正式交付巴基斯坦空军奠定了良好的基础，也体现了航空工业快速满足用户需求的能力。

2月8日，“枭龙”双座战斗教练机01架转场巴方，经过不断与各方协调，“枭龙”双座战斗教练机01架在巴基斯坦完成复装，并于3月10日在巴基斯坦成功首飞，这是“枭龙”飞机系列化发展的又一重大里程碑。

“枭龙”双座机是中国航空工业为响应“一带一路”倡议，根据国外用户及军贸市场的需求，在“枭龙”单座飞机的基础上研制的同型双座战斗教练机，2017年4月27日实现01架首飞。

“枭龙”双座机既具有突出的教练功能，又具有与单座飞机相当的作战效能。平时，主要用于飞行员的飞行与战术训练；战时，可用于执行与单座机相当的作战任务，并发挥双人协同掌控复杂战场态势的优势。

“枭龙”双座机是当今国际军用战斗机市场上性价比高、具有超视距空战和精确对地打击能力的第三代轻型多用途双座战斗教练机，在研制过程中就已经获得了国外订单。这种在我国外贸军机史上少有的“带订单研制”方式，充分体现了国外用户对中国航空工业研制实力的高度信任。

责任编辑：初晓慧