原标题：这件事比中美贸易战严重得多，都不是一个数量级！

美国总统特朗普16日在《台湾旅行法》（HR535）上签字，这个法案已正式生效成为法律。此前，外界猜测特朗普会以“不动声色”的方式（即不签署也不驳回的方式）让《台湾旅行法》自动生效，不过他在16日下午还是选择以签署的方式使法案生效。中国社会科学院美国研究所研究员袁征在接受《环球时报》采访时表示，特朗普签署《台湾旅行法》，是继1979年美国《与台湾关系法》通过以来“最为严重的立法升级”。厦门大学台湾研究院院长刘国深认为，在政治、军事、经济层面，中方要拿出各种反制措施来应对。

《台湾旅行法》中写了什么？

自1979年“美台断交”以来，台湾地区的领导人、外事部门负责人、防务部门负责人至今都无法“访问”华盛顿，而美国派官员赴台，也会避开敏感的军事防务部门，多以商务、教育部门之间的交流为主。而这次签署的《台湾旅行法》就是企图对这种受限的高层级官员“互访”进行解禁。

《环球时报》记者在美国国会官网看到，这则编号为“H.R.535”的法案中写着，美国国会认为：

“1979年制定的‘与台湾关系法’，已持续37年，成为美国与台湾关系的基石，是西太平洋地区和平与安全的支柱。”

“‘与台湾关系法’宣布西太平洋地区的和平与稳定符合美国的政治，安全和经济利益。”

“美国认为，任何对西太平洋地区和平与安全构成威胁的影响台湾前途的行为，包括抵制或禁运，美国都严重关切。”

“台湾自八十年代后期以来，已经成功地实现民主的重大转变，并成为‘亚洲民主的灯塔’，台湾的民主成就激励了该地区的许多国家和人民。”

“美国访问一个‘国家’内阁成员和其他高级官员是美国和这个‘国家’之间联系广度和深度的一个指标。”

“自‘与台湾关系法’颁布以来，美国与台湾的关系由于美国与台湾高层互访的自行限制而导致高层沟通不足。”

因此，美国国会要求：

在观念上，“美国政府应鼓励各级美国和台湾官员互访。”

在政策上，“1、允许美国政府各级官员，包括内阁级国家安全官员，一般军官和其他行政部门官员前往台湾与台湾同行会面；2、允许台湾高级官员在有尊严的条件下进入美国，并会见美国官员，包括国务院、国防和其他内阁机构官员；3、鼓励台北市经济文化代表处和台湾设立的其他机构在美国开展业务，包括涉及国会议员，联邦，州或地方政府官员参与的活动，台湾的任何高级官员都可参加。”

为什么特朗普要拖到最后一刻才签署？

2018年1月10日，《台湾旅行法》草案就已在美国众议院通过，2月7日，获参议院外委会通过，2月28日，该法案又在与其他提案共同包装下，在参议院无异议过关，并在3月5日由白宫交给美国总统特朗普签署。

按照美国法律，如果美国总统特朗普未签署也未否决由国会两院通过并提交的《台湾旅行法》（HR 535），该法案于10天后自动生效。此前，外界猜测特朗普会以“不动声色”的方式（即不签署也不驳回的方式）让“台湾旅行法”自动生效，不过他在16日下午还是选择以签署的方式使法案生效。

中国社会科学院美国研究所研究员袁征在接受《环球时报》采访时表示，为什么特朗普要拖到最后才签署？首先可能因为他本人最近很忙，美国发生的事情很多，比如换掉国务卿、发动中美贸易战等。还有一种原因是特朗普可能也在观望。但特朗普签署了《台湾旅行法》，就意味着在这个问题上他不愿跟国会作对，另外也表明，他是持赞同的立场。这个是很明确的。“原来很多人预测，觉得他应该是不会签署，然后甚至会发一个声明表示继续美国的‘一个中国’政策。但现在，大家都心知肚明了。”

《台湾旅行法》有没有法律效力？

会产生哪些负面影响？

“当然有法律效力了！”在接受《环球时报》采访时，袁征斩钉截铁地说，有人说此法案“没有约束力”，可能是说美国行政部门在执行的时候可以根据具体情况来办，有这样一个空间。但问题是，《台湾旅行法》毕竟是作为法律通过了，而且现在特朗普堂而皇之地签了，当然就有法律效力和约束力了。

袁征认为，首先，《台湾旅行法》的签署，是继1979年美国《与台湾关系法》通过以来“最为严重的立法升级”，它把中美关系政治基础慢慢地掏空了。“长期以来，美国在台湾问题上的操作是不断升级的。在冷战结束之后，偷偷做了很多所谓低调的行为，甚至秘密进行美台军事关系整合互动，很多时候是只做不说，但过去是无法可依，现在变成了‘有法可依’！”

其次，《台湾旅行法》签署后，美国希望借此让中国的外交及各种资源不断围着它转，作为一张牌不断敲打中国。“将来如果一个机构、智库或高校邀请蔡英文访问美国，当有人阻拦她的时候，美国行政部门就会说‘问题很大’，因为阻拦可能引来法律官司。而且，每次遇到这种情况，中国都要阻止，要去动员各种力量，美国可以让你的外交和其他各种资源围着它来转。”

此外，袁征指出，该法案通过后，台湾岛内的“台独”分子会很高兴，“台独”势力会气焰更盛，会使局势更加恶化。在国际上，会还形成多米诺骨牌的效应，“就说你不做反应的话，其他国家会有可能效仿跟进。”

中国应该怎么办？

在袁征看来，中美两国之间的贸易问题没有台湾问题严重，“贸易问题的话，实际上是杀敌一千自伤八百，特朗普最终看重的是什么？他最看重从国内政治角度来考虑问题，对他来讲，能够继续执政最重要的就是美国经济。而两个大国之间的贸易战不仅仅会影响中国，美国乃至整个世界都会受冲击，特朗普不可能不考虑到。”袁征告诉《环球时报》记者，但是，在台湾问题上就没有任何余地，因为跟台湾问题相比，无论从政治影响还是其他方面来看，贸易战都不是一个重量级的。

厦门大学台研所所长刘国深在接受采访时向《环球时报》表示，必须要肯定，这件事对中美关系产生了非常严峻的挑战。可以认为，这次事件是1979年《与台湾关系法》之后，中美关于台湾问题最大的一次变动，对中美关系带来极大的不安定因素。但是，如果台湾方面以为特朗普签署了《台湾旅行法》就意味着“台湾官员可以自由出入华府”，还是言之尚早，美国还是只把台湾当一张牌来打。

刘国深说，中国一定要在这个问题上给美方强有力的回击。台湾一些代表性的政治人物到美国或一些敏感地区去，会动摇中美关系的基石，对国际秩序带来新的挑战。如果美方不顾中国的利益，中国也没必要考虑太多美国的感受。“这个世界不是单极世界，中方要在政治、军事、经济上要拿出各种反制措施。”

责任编辑：张建利