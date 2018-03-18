人大代表:建议立法禁止养殖业预防性使用抗生素

原标题：2018全国两会丨全国人大代表农卫红：建议立法禁止养殖业预防性使用抗生素
新京报快讯（记者沙雪良）滥用抗生素已经成为世界性问题，就此，十三届全国人大一次会议期间，全国人大代表、广西水利电力勘测设计研究院副院长农卫红建议，立法禁止养殖业预防性使用抗生素。
“我国是世界上最大的抗生素生产和使用国，同时也是抗生素滥用和细菌耐药性的重灾区。”农卫红提出，抗生素滥用，在畜牧业领域尤其严重。目前畜牧业养殖户普遍将饲用抗生素添加到饲料中当作保健品来促生长，在各种食用肉制品、乳制品中常检出抗生素残留，“这导致的‘超级细菌’风险、环境污染加重等问题正在挑战国人健康底线。”
农卫红认为，虽然目前我国对养殖业抗生素使用的监管取得显著进步，但仍存在法规不健全、监测成本高、基层人手不足、养殖从业人员缺乏指导培训等问题，需加强综合监管措施。为此，她建议，立法禁止养殖业预防性使用抗生素；加强科技研发攻关，大力发展绿色生态健康养殖，通过“替抗”、“低抗”等技术手段遏制滥用，减少污染；健全农产品质量和食品安全监管体制，重点提高基层监管能力，严肃查处使用原料药、假劣药、超量使用兽药等行为。
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