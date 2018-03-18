工程院院士杨善林:“长江学者”离岗后资格应终止

原标题：2018全国两会丨工程院院士杨善林：“长江学者”离岗后资格应终止

新京报快讯（记者沙雪良）高校重金挖人之风如何纠正？十三届全国人大一次会议期间，全国人大代表、工程院院士、合肥工业大学教授杨善林建议，“国家杰青”头衔项目结题后不应再使用，“长江学者”离岗后资格应终止。

近些年来，“国家杰出青年基金”、“长江学者奖励计划”等高层次人才项目和计划引进培养造就了各个领域的大批高层次人才。不过，高校重金挖人的情况也随之产生。去年教育部曾发文提出，高校违规高薪挖人，将停止下一年度的“长江学者”推荐资格。

杨善林认为，解决上述问题需要加强管理。他表示，“国家杰青”是人才基金项目，有明确的资助周期，高薪引诱具有“国家杰青”头衔的青年学者离开原工作单位，既不利于我国科学教育事业的发展，也不利于当事人的自身成长。建议国家自然科学基金委评选的杰出青年基金（含优秀青年基金）回归项目属性，“当项目结题后，在各类评价中不应将杰出青年基金项目获得者以‘国家杰青’的头衔反复使用。”

相应地，“教育部组织评选的长江学者特聘教授（含讲座教授和青年学者）应该回归岗位属性。”杨善林认为，长江学者特聘教授是教育部为吸引和培养造就一批具有国际影响的学科领军人才而设立的一类特殊岗位，“当长江学者特聘教授离开原有岗位时，原来的岗位需求不复存在，单位和学科的基本条件也发生了变化，应该立即终止该长江学者特聘教授的资格。”

杨善林还提出，国家有关部门应该制定引导高层次人才潜心工作和有序流动的政策，例如连续资助、延长聘期等，鼓励高层次人才向“优、需、特、新”的方向流动，鼓励他们在这些岗位上深入开展长期的科学研究与技术攻关工作，争取获得原创性研究成果，为科学教育事业发展和经济社会建设作出实质性贡献。

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责任编辑：张玉