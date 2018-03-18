原标题：北京市人社局：今后社保业务办理最多只跑一次

新京报快讯（记者吴为）3月18日，北京市人社局发布《提升社会保险业务经办便利度的若干措施》，提出12条具体措施，并制定统一的30项社会保险主要业务经办指南。今后，社保业务的办理最多只需要跑一次社保经办机构。北京市人社局介绍，未来80%的单位和80%的业务将可直接网上办理。

参保登记等主要业务实现全月办理

此次北京市人社局发布的措施含“优化经办流程，减少办理时间”、“丰富缴费渠道，减少缴费时间”、“丰富缴费渠道，减少缴费时间”三个方面，具体包括推行预约办理参保手续、扩展社保业务全月办理范围、拓展多元化缴费方式等。

未来单位和个人可以通过网上服务平台、微信等方式预约办理参保工作。对单位和个人参保登记、人员增减、信息变更、申报缴费、待遇享受等主要业务全月办理。

此外，利用统一社会保险数据共享服务平台，参保单位和个人可以采用网银、手机银行客户端或第三方支付等多种方式缴纳社会保险费，实现便捷缴费。同时，参保单位和个人可与社会保险经办机构合作的16家银行，通过委托实现协议扣款，也可以通过网上银行自助办理，实现网上即时缴费。

30项社保业务出台统一经办指南

今日，北京市人社局对用人单位新参保登记、异地居住人员领取社会保险（障）待遇资格协助认证、社会保障卡补（换）卡等30项社保业务统一了经办流程，并将经办指南下发到了各区社保中心。

记者从经办指南中了解到，社保登记、社保费征缴、社保待遇、社保卡管理、账户管理等五大类30项社保业务，均列明了受理条件、办理流程、提交材料、注意事项等内容。

如“一次性领取养老金”业务，经办指南详细列明了4项所需材料，并列明了所需材料的获取途径。只要是经社会保险行政部门批准，一次性领取基本养老保险待遇的参保人，均可凭相关材料到社保经办部门现场办理。

责任编辑：霍宇昂