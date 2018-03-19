她19岁成香港小姐曾两上春晚 当选人大代表这样说

原标题：从香港小姐、知名歌手到全国人大代表 邝美云：爱国很重要，有国才有家

“不忘初心、牢记使命”、“人类命运共同体”、 “小康路上，一个都不能掉队！”……邝美云在接受解放日报·上观新闻采访时操着香港普通话，一字一句地引用着这些熟悉的短语和词汇。偶尔用普通话表达不上时，她就用手指在桌上写字，帮助记者理解，边写边趴在桌上哈哈大笑，完全看不出以往唱苦情歌时郁郁寡欢的样子。

邝美云是这一届的全国人大代表。她曾是香港的一名知名歌手，1982年，19岁的邝美云参选香港小姐，获得亚军，旋即进入演艺界，代表歌曲包括《我和春天有个约会》、《容易受伤的女人》等，并曾于1991年、1993年两度登上春节联欢晚会。1997年邝美云宣布退出歌坛，并于次年转入商界，从事珠宝生意，据媒体报道她已身家数亿。

如今的邝美云，依然气质出众、妆容精致，待人接物妥帖周到。看到边上有其他代表在接受电视台的采访，她特意调换了座位，并低声提醒记者：“我们小声一点，不要影响到他们。”

在担任全国人大代表之前，邝美云的另一个身份是政协委员。2004年至今，她先后担任过九江市政协委员、江西省政协委员，频繁往返于内地和香港之间。怎么会当上江西省政协委员？邝美云回答：“一开始是因为助学。”

邝美云口中的“助学”指的是捐建学校。2003年，在商界取得成功的邝美云开始从事慈善事业，并积极在内地捐建学校。同年11月，她在九江云居山捐建了首个“邝美云佛光小学”。截至目前，她已经在9个省捐建了56所学校。

“我们提的提案，政府真的会及时反馈，这让我们很受鼓舞。”邝美云对2013年自己提出的江西至香港两地直飞航班复航的提议记忆犹新。“我当天在大会上表达之后，第二天他们就处理了，再过一天就复航了。”邝美云笑着总结，“所以参政议政是真的有效果！”

邝美云说，不管是不是全国人大代表，她都会尽力反映民意，只不过“现在有了一个更好的桥梁”。“国家各部门需要专业的咨询和调研，大家都可以发表意见，这是新时代中国特色社会主义的一个表现。”

这些年，邝美云的政治身份越来越多，除了是全国人大代表之外，她也是香港选举委员会成员之一。什么是政治？面对这个问题，邝美云解释为“政者，正也”。“政治的政，就是正确的正，就是要走正道。这些年我们反腐做得这么好，人民就会信服。”

说到这里，邝美云特意引用了 “让人民生活更加幸福美满”这句话——“从政的人就要像习主席所说的那样，要立这样的志愿。”

看事情一定是看优点

上观新闻：我记得您是最早来内地巡回演出的香港歌手，第一次从香港回内地是什么时候？

邝美云：对，我大概在1986年、1987年就回内地表演了，1993年我在广东做了50多场巡回演出。

上观新闻：当时内地的经济发展远不如今，硬件设施比较落后，您会担忧吗？

邝美云：不会啊。我记得我很开心啊。人在不同的时间有不同的要求，那时候本来就是这样子啊，你也不会觉得怎么样。

上世纪90年代，我给香港无线电视台拍过一个北京特辑，那时候北京还在用老机场，我们拍了故宫、长城、天坛，还有很多北京的风景，这些都放在了我的音乐特辑里。

去到每一个城市，我都一定会找到它的优点。我看事情一定是看优点，看缺点自己就会很辛苦，对自己要严于律己，对别人要欢欣待人。不必要求别人，做好自己最重要。

上观新闻：看来您是能屈能伸啊。

邝美云：我不觉得是“屈”。我们去助学，曾经在6天时间，去了5个省、7个市、9个学校。没有时间吃饭，我说只要给我一袋面包就好，就在车上吃一点面包，喝喝水，中途在加油站吃个茶叶蛋就好了嘛。

以前我做演艺，拍连续剧或者去演唱，要求也不高，吃吃便当，赶不及就吃点面包、饼干、三明治。食物对我来说，只要吃饱就好了，当然如果能要求的时候，可以要求一下，这是文化，但是如果赶时间，就要先把事情做好，享受可以放在一边。

邝美云小时候

我们香港同胞都很关心内地同胞

上观新闻：刚谈到助学，您怎么会想到要捐建学校？

邝美云：2003年，我在香港碰到一个江西做教育的人，他跟我说，云居山下有一所学校需要重建，可不可以帮助？我说好啊。从那时候开始就援建学校了。

这20多年，变化特别大。我记得十多年前，我参加一所学校的开幕典礼，县里来的一些干部在那里抽烟、抖腿。我说如果他们这样就不要来了，他们会教坏我的学生。还有一次去一所小学，小学校长的耳朵上夹着一根烟，他还招呼我说，邝小姐，要不要抽根烟？这也太离谱了！后来我投诉了这位校长。还有一次，我在台上跟学生分享：我们要做好事、说好话、存好心，我们要守规矩。转头，一个老师过来要签名，还插队！插队的老师怎么教育学生？

不过，这些年，人民的素质有了很大的提升，这些现象越来越少了。我发现，内地的小孩都比较懂事，特别是在偏远贫困山区的孩子，因为条件不好，他们都比较瘦小，有的还没有鞋子穿（说到这里，邝美云眼眶湿润），但是他们很天真，很快乐，都很感恩，也有幸福感。

他们很感恩祖国，在奏唱国歌的时候，我看到他们都很精神奕奕，很期待我们国家的富强。看到这些小孩子，我就看到希望了。我希望大家可以一起努力，做一点事情，去传承这种精神。

上观新闻：我看到您在这次两会提出的一个建议就是关于扶贫。

邝美云：对，我们国家实在是需要大家共同努力。我们香港同胞都很关心内地同胞，我认识的很多朋友也会回内地援建学校，做一些公益的事情。就像习主席说的，小康路上，一个都不能掉队。扶贫工作是任重道远的。

今年政府工作报告中提到，我们有6800多万人脱贫，这个数字很令人振奋，但我们也要看到，还有3000多万人口没有脱贫。一个香港才700多万人口，相比之下3000多万人口也是很多的。

我们国家的发展已从站起来、富起来到强起来了。真的希望每一个人生活都过得很美满，这个需要大家从方方面面深入推进、贯彻。我们人大代表、政协委员也要不忘初心、牢记使命，把这个事情做好。

邝美云在助学

就像歌里唱的：请别忘记我永远不变黄色的脸

上观新闻：您这次的另一个建议是关于传承中华优秀文化，建设文化自信。但是一些香港青年人似乎并不认同中华文化。

邝美云：他们不是不认同，是不了解。他们甚至都没有回来过。这个需要时间，需要通过教育和政府部门的推广和沟通让大家了解，我们的重点工作是要把这个沟通工作做好。

上观新闻：您觉得香港这样的年轻人多吗？

邝美云：其实不多，只有非常小部分的人把这个事情放大了。

我觉得绝大部分香港人都非常认同并且了解内地。我不知道你有没有看过一个视频，在德国巴伐利亚有一个小镇，小镇居民自称是中国人，每年还举办中国狂欢节，已经持续了整整90年。现在连特朗普的小孙女都在学中文，香港人怎么会不知道？

其实在全世界每一个角落都有不同的声音，我觉得还是要用生命影响生命。不可能每一个人都一样，但是我们还是希望将不可能变成可能。什么是需要一样的？我觉得是慈悲，大家都要走正道，都要为推动构建人类命运共同体努力。

我们要教育小孩子有一个正知正见，教育他们与人为善，传承文化。

爱国是很重要的，有国才有家。我想每一个国家都会这样教育国民，这是最基本的，是没有异议的。我以身为中国人为荣。

上观新闻：您觉得香港教育部门应该加强爱国教育吗？

邝美云：当然要加强。香港政府也在努力做这个事情，各部门都在尽力，各司其职，为市民谋幸福。

上观新闻：您对国家的认同感源于什么时候？

邝美云：小时候就有了。我记得我十三四岁的时候，晚上12点钟电视台节目就全部结束了，结束后会出现一张英女王的图片。我那时候就在想，怎么会有张外国人的图片？

每个人都要知道自己的民族、自己的国家，我觉得这根本就不是一个问题，这是在我们的血脉里的，就像歌里唱的：请别忘记我永远不变黄色的脸。

现在各种渠道这么多，有意见可以通过正常的渠道表达。不要做一些让别人不方便、有危害的事情。

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责任编辑：张玉