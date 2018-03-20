人民日报：人大制度彰显民主魅力

原标题：人大制度彰显民主魅力

正在北京举行的十三届全国人大一次会议，吸引了各国媒体前来报道，是向外界展现中国特色社会主义政治制度的一次机会，也是向世界展现中国道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的一个窗口。

人民代表大会制度，是中国人民在人类政治制度史上的伟大创造，是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本政治制度安排，集中体现了社会主义民主政治的优势和特点。人民代表大会制度保证和支持中国人民当家作主，确保国家和民族的前途命运牢牢掌握在人民手中，在全面依法治国进程中发挥着重要作用，是支撑国家治理体系和治理能力的根本政治制度。这条道路既有科学的指导思想，又有严谨的制度安排，既有明确的价值取向，又有有效的实现形式和可靠的推动力量。

习近平总书记指出，人民代表大会制度之所以具有强大生命力和显著优越性，关键在于它深深植根于人民之中。人民代表大会制度最大的优势在于密切联系人民群众。保持同人民群众的血肉联系，更好地代表人民意愿，自觉地接受人民监督，是保持人大制度旺盛生命力的根本，也是人大制度具有巨大优越性的根本。对于每一位人大代表来说，坚持以人民为中心不是抽象的，而体现在民有所呼、我有所应，体现在时时处处尊重人民意志、保障人民权益、增进民生福祉、激发人民创造活力，体现在为人民用权、为人民履职、为人民服务，自觉接受人民监督，解决好关系群众切身利益的重点难点问题。

人民代表大会是人民声音的“传声筒”和“扬声器”。一年一度的全国人民代表大会上，来自不同地区不同领域的人大代表都肩负着沉甸甸的责任和使命，将亿万人民的所思、所盼、所想，通过议案和建议、意见、批评的形式提交全国人民代表大会，全国人大通过审查后，转化为具体工作任务交由各级国家机关进行办理，并接受人民的监督。倾听民声、体察民情、反映民意、广集民智、珍惜民力，人大制度根植人民、立足时代，日益展现出旺盛活力。

“不要人夸颜色好，只留清气满乾坤”。一项制度是否具有优越性，关键要靠实践的检验。实践是检验真理的标准，也是检验制度优越性的标准。我国人民代表大会制度的优越性，已经在我国社会主义现代化建设的伟大实践中得到了充分印证。新时代中国特色社会主义的伟大实践，仍然有赖于激发人民代表大会制度的强大生命力和巨大的优越性。人民代表大会制度所具备的开放的制度体系，与时俱进的优秀品格，将根据新时代中国特色社会主义的发展需要，不断进行改革和自我完善，不断地汲取和借鉴全人类共同创造的政治文明成果。

习近平总书记强调，以什么样的思路来谋划和推进中国社会主义民主政治建设，在国家政治生活中具有管根本、管全局、管长远的作用。我国人民代表大会制度之所以具有先进性，就在于它是符合中国国情、体现中国特色社会主义、保证人民当家作主的根本政治制度，管根本、管全局、管长远。扎根中国土壤的人民代表大会制度，也必将根植人民之中，不断与时俱进，永葆先进性，为人类政治文明贡献中国智慧。

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责任编辑：刘光博