人民日报：以辩证思维深化机构改革

原标题：以辩证思维深化机构改革（评论员观察）

坚持辩证思维，坚持“两点论”和“重点论”的统一，统筹好各项关系，我们就一定能蹄疾步稳地推进这次机构改革

辩证思维是习近平总书记反复强调的重要思维方法。深化机构改革，尤其要用好辩证思维这个法宝，始终“照辩证法办事”。

“不是简单的增增减减，而是一次深刻的重塑、重构和优化。”很多人这样评价全国人大审议批准的国务院机构改革方案。的确，新一轮党和国家机构改革，既是一场国家治理的深刻变革，也是一项牵一发而动全身的系统工程。不坚持辩证思维、统筹兼顾，恐怕难以调和鼎鼐、形成改革共识，顺利推进机构改革。

“天下之理，有张必有翕”，对立统一是事物发展的客观规律。理解和把握好这次机构改革，首先就要坚持“两点论”。

比如，在政府与市场关系上，曾有人抱怨，牡丹和芍药同属一科，但一个是木本、一个是草本，由于“政出多门”，种牡丹归林业局管，改种芍药就归农业部管了。这种抱怨，多少道出了政府职能划分不清，给市场主体带来“多头管理、重复检查”的尴尬。这次改革，对宏观管理、市场监管领域的机构和职能进行了大幅调整优化，为的就是要减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，以更好发挥市场在资源配置中的决定性作用。但这不是说，政府就无所作为了，而是必须有所为、有所不为。一言以蔽之，该放给市场和社会的权一定要放足、放到位，该政府管的事一定要管好、管到位。“有形之手”和“无形之手”同向发力，才能让社会活力竞相迸发、创新源泉充分涌流。

再比如，在大和小问题上，一套煎饼果子，涉及食品安全、质量、价格等多个方面，“到底归谁管”，竟成了问题。有人甚至用“几个大盖帽管不住一个大草帽”来形容监管尴尬。正是为了解决部门职责交叉分散，这次改革“坚持一类事项原则上由一个部门统筹、一件事情原则上由一个部门负责”，坚持了大部门制的方向。从自然资源部、文化和旅游部，到国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会，不少机构都进行了综合设置，统一了职能。但这并不意味着“以大为美”，从中央到地方，所有部门都要搞大部门制。机构改革没有必要、也不可能把不同职能都往一个筐里装，而是要在符合实际、科学合理、更有效率的基础上，通盘考虑。总而言之，机构宜大则大，宜小则小。

讲“两点论”，更要讲“重点论”。毛泽东同志说过，“没有全局在胸，是不会真的投下一着好棋子的”。机构改革中，有的部门要加强，有的部门要整合，有的部门要撤销，还有的部门要改变隶属关系，根本的着眼点是党和国家事业长远发展需要。如果各个部门只算部门账、眼前账，维持现状确实也能说出一大堆理由，但这样的结果是，不仅难以解决当前存在的突出矛盾和问题，甚至可能误事。因此，我们既要通盘考虑局部与全局、当前与长远的关系，更要分清主次，坚持小道理服从大道理，按照中央的部署，坚定不移地推进改革。

“欲穷大地三千界，须上高峰八百盘”。世界上任何事物都不是孤立存在的。从内部看，目前推出的20多项机构改革设计，涉及半数以上的国务院组成部门，职能划转和机构调整紧密相连，人财物的调整能否顺利进行？新组建的机构如何理顺内部关系？这些问题的解决，都将直接影响改革成效。从外部看，机构改革又与经济、政治、法治等其他领域的改革息息相关，既会对其他改革产生影响，也需要相关改革配合。内部关系也好，外部联系也罢，都需要我们把握好优化与协同的关系，在优化职能配置和机构设置的同时，更加注重改革的系统性、整体性、协同性，学会“弹钢琴”，使各项、各领域改革相互促进、相得益彰。

胸中有丘壑，凿石堆山河。辩证法不仅是我们共产党人认识问题的一把钥匙，也是推进工作的重要方法。坚持辩证思维，坚持“两点论”和“重点论”的统一，统筹好各项关系，我们就一定能蹄疾步稳地推进这次机构改革，让职能更加优化，让效能全面提高，让人民更加满意。

责任编辑：刘光博