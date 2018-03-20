原标题：湖南一高职院校发文禁赌：领导干部参与一律免职

新京报快讯（记者王煜）今日（3月20日），新京报记者从湖南环境生物职业技术学院获悉，该校近日发布一则文件，面向教职工全面禁赌，其中规定，学校领导干部参与，一律先免职后处理。

新京报记者了解到，湖南环境生物职院党委近日印发《湖南环境生物职业技术学院关于严禁参与赌博活动的有关规定》，其中提出，严禁教职员工参与任何形式的赌博活动，并对有关处分作出了明确规定。

上述文件指出，学校教职员工凡参与赌博活动的，除由司法机关处罚外，一律取消当年年度目标管理奖、文明单位奖、综合治理奖等奖励。党员教职工参与赌博活动，给予党内严重警告及以上处分；非党员教职工参与赌博活动的，给予记过及以上处分；领导干部参与赌博活动的，一律先免职，然后按规定给予相应处分。

先免职再处理，湖南环境生物职业技术学院的这一发文引发关注，被称为“最严禁赌令”。

湖南环境生物职业技术学院党委书记苏立告诉新京报记者，校方认为，教师参与赌博不仅对自身的身体和家庭造成影响，还将影响到工作，本次发文禁赌，并非因为学校的赌博现象猖獗，而是旨在“全面革除陋习，强化‘师者表率’”，发文即日起生效，将持续推进治理。

责任编辑：张玉