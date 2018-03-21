外媒：中国成全球领先数字化大国 创新能力被低估

原标题：外媒：中国已成全球领先数字化大国 创新能力被低估

参考消息网3月21日报道 外媒称，随着移动支付、移动网络、人脸识别等数字技术的快速普及，中国正在形成巨大的大数据“金库”，并以此来推动经济的创新驱动发展。

据新加坡《联合早报》3月20日报道，专家预计，作为全球领先的数字化大国，中国今后将成为数字技术的输出国，为人类贡献中国智慧。

根据麦肯锡全球研究院2017年底发布的报告，中国目前已拥有全球最活跃的数字化投资和创业生态系统。随着中国互联网产业和数字经济的迅速发展，大量的数据自动生成，形成了庞大的数据金库。

报道称，中国国家大数据专业委员会秘书长彭铁元认为，大数据的应用主要还是服务于国家经济发展，“中国经济未来要靠数字驱动高质量发展，为中国‘强起来’提供技术平台和加速器”。

谈到其他国家如何从中国的数字化发展中获利，彭铁元指出，中国可同“一带一路”沿线国家合作，分享中国大数据技术发展的红利，包括在“一带一路”沿线开展大数据、云计算、人工智能等服务，帮助沿线国家发展数字经济。

他说，中国已经成为全球领先的数字化大国，在数字服务领域已经实现净出口，并正在改写全球数字化格局，在产业投资、商业模式、数字化治理等多个领域引领全球新趋势。

彭铁元自信地表示，中国的大数据技术和建设经验正走向全球。今后，中国将不再只是劳动力和产品输出国，而也将输出中国的数字技术。

另据德国《资本》月刊网站3月19日报道，汇丰银行亚洲区首席经济学家弗雷德里克·诺伊曼说：“中国现在创新能力很强大，但仍然一直被低估。如果中国人不被允许购买东西，他们就会自己去制造。他们自己制定标准，而且他们有最大的市场。”

诺伊曼说：“我最近问了一家硅谷公司的总裁如何看待深圳。他回答说，那里的创意转化速度比硅谷快一倍。在人工智能领域，北京有一家公司生产的智能芯片现在也用于自动驾驶。那与我们使用的技术完全不同。这非常有前途，中国正在涌现出大量创意。”

南京市一名老人在公共卫生间中刷脸取纸（香港《亚洲时报》网站）

责任编辑：张冬