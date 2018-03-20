欧洲应对“任性美国” 已向中国“递了眼神”？

原标题：应对“任性美国”，欧洲已向中国“递了眼神”？

参考消息网3月20日报道 美国计划于3月23日当天开始对钢铁和铝分别征收25%和10%的关税。路透社的报道称，美国的贸易伙伴们十分担心，特朗普将要兑现他的威胁言论，即废除几十年来基于世界贸易组织规则的贸易体系，以实现美国的单边行动。

而为应对这场美国引发的“关税风波”，有媒体称，欧洲已向中国“递了眼神”。

欧盟反制措施已“箭在弦上”

对于美国即将实施的新关税政策，欧洲国家及欧盟一直高举“反对大旗”。法新社早在一周前就援引主管贸易的欧盟委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦的话说，我们不会害怕，我们将勇敢面对那些恃强凌弱的国家。

类似的共识也延伸到了19日在布宜诺斯艾利斯召开的G20会议。美国《华尔街日报》网站称，法国财长布鲁诺·勒梅尔表示，法国不支持保护主义，欧洲必须团结起来。德国财长奥拉夫·朔尔茨也在前往阿根廷的途中称，必须讨论保护主义问题。

有分析认为，在关税问题上，同样是美国重要盟友，加拿大和墨西哥这俩邻国被豁免，而欧盟却没有被关税豁免，特朗普厚此薄彼的做法令美欧盟友关系“生隙”。不仅如此，特朗普还把经济问题政治化，让欧盟十分“不爽”。可以说，欧盟具体反制措施已“箭在弦上”。

如今，面对新关税问题，一些欧洲国家正将目光投向中国。路透社就报道称，德国总理默克尔16日表示，美国计划实施的关税措施违反了世界贸易组织原则，争端应当尽可能通过谈判来解决。据默克尔的发言人赛贝特透露，默克尔邀请中国政府官员前往柏林参加正式磋商。

有媒体猜测，面对美国新关税政策带来的压力，与中国“站在一起”或成为欧洲国家及欧盟的选项之一。

对此，中国现代国际关系研究院美国研究所学者孙立鹏在接受参考消息网采访时指出，欧洲之所以选择与中国联手，一是因为中欧具有反对美国关税措施的共同利益。双方都是保护主义的受害者，在维护当前的国际自由贸易体系上也具有共同利益和一致立场。

第二，中国市场体量巨大。当前中国是世界第二大经济大国，对世界经济增长贡献率超过30%。一旦美欧贸易交恶，中国将是欧盟更加依赖的市场。

第三，中国对外影响力也在增强。自2008年金融危机后，中国在诸多多边机构的话语权显著增强，具有对当前国际经济体系的重要影响和塑造力。鉴于此，中欧可以相互借力，维护自由贸易、反对保护主义。

中国亦有多重选项

有观点认为，正是特朗普在经济民族主义、保护主义的道路上越走越远，才把中欧都推到其对立面。毋庸置疑，在应对美国对钢、铝加征高关税、反对特朗普保护主义政策问题上，中欧具有很大的合作空间。不过，需要指出的是，中欧双方在一些具体问题上依然存在分歧。孙立鹏举例称，在全球产能过剩问题上，最近美日欧就正在协调立场，将矛头指向中国。

一位欧洲的G20官员也对路透社说，欧盟迫切希望避免被视为在美中之间的任何争端中偏袒一方，并敦促特朗普政府与北京直接谈判来解决这些问题。另据彭博社报道，根据一位欧盟官员消息，特朗普政府正利用钢铝关税减免这一工具逼迫其他国家站在美国这一边，以对中国的贸易政策进行攻击。还有境外媒体称，特朗普已为欧盟豁免钢铝关税开条件，而在这些条件中，一些针对中国的条款被纳入其中。

有舆论认为，在应对美国钢、铝新关税政策上，除与欧洲国家合作外，中国亦有其他选项。

孙立鹏表示，一方面，中国可以加强与日本、韩国等不在豁免之列的重要经济体合作，协调立场，共同应对美国保护主义。另一方面，在金砖国家（BRICS）框架下，把美国关税问题作为重要议题，加强磋商，共同进退。同时，也要加强与同为美国关税政策主要受害者的越南、马来西亚等亚洲新兴市场的合作和立场协调。适当时候，可在WTO、G20框架下，主张建立反对美国贸易保护主义的全球性论坛；此外，从双边角度来看，一方面，合作共赢仍是中美经贸的主题，可建议中美再次开启全面经济对话，在该平台下讨论任何问题，化解分歧，凝聚共识。同时，寻找中美经济合作新的增长点和推进剂，深化能源、基建等领域合作，通过“做大蛋糕”的方式，深化中美经贸合作；另一方面，未雨绸缪，做好政策储备。如果美国在贸易保护主义问题上仍不收手，错误地把中国作为主要施压对象，中国需要有所“表示”，坚决捍卫自身经济权益。

责任编辑：初晓慧