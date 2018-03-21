原标题：外媒：联合国报告赞中国“海绵城市”项目节水先行

参考消息网3月21日报道 外媒称，联合国表示，在气候变化和全球人口增长威胁数十亿人的水资源安全之际，各国政府应该重点关注“更加绿色”的政策，以改善水的供应和质量。

据法新社3月19日报道，《2018年联合国世界水发展报告》称，据估计，每年有36亿人，也就是全球近一半的人口生活在一年中至少有一个月可能出现水资源短缺的地区，该数字到2050年可能升至57亿。

联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱在巴西利亚举行的报告发布会上说：“这份报告提出了基于自然的解决方案来更好管理水资源，这是所有人需要一同尽责完成的一项重大任务，力求避免与水有关的冲突。”

报告称，近一个世纪以来，全球水资源使用量增加了6倍，“并且继续以每年约1%的速度稳步增长”。由于人口增长、经济发展和消费模式变化等因素，使用量预计将大幅增加。与此同时，由于气候变化，全球水循环不断加剧，“较湿润地区普遍变得更湿润，较干旱地区变得更干旱”。

报告主编理查德·康纳说，水库、灌溉渠和处理厂等所谓的“灰色”或者说是人造水基础设施，已经不足以应对这些挑战。

报告称，绿色解决方案已经呈现巨大潜力。例如，自上世纪90年代末以来，通过森林保护项目以及为鼓励农民采取环保做法而向其付费，纽约保护了向城市供水的三个最大流域。

报道称，另一个例子是中国旨在改善水供应的“海绵城市”项目。到2020年，中国计划在全国范围内打造16个试点项目，目标是通过提高渗水、保水和蓄水、水净化以及恢复附近湿地等方式，回收70%的雨水。康纳说，“这些解决方案具有成本效益”，并且成本不高于传统系统。

报道称，联合国指出，据估计，如果采用更加绿色的水资源管理做法，全世界农业产量可能增加约20%。

联合国世界水评估计划协调员斯蒂芬·乌伦布鲁克说，除了改善水质外，“通过更好的水资源管理可能增加每公顷的农业产量”，从而养活更多的人。

报道称，“绿色”基础设施还有助于对抗侵蚀、干旱和洪水风险，同时提升土壤质量并增加植被。

另据法新社3月19日报道，19日是第八届世界水论坛大会召开第一天，联合国以及多名专家和政治人物在巴西利亚呼吁以最快速度行动，从而避免地球出现缺水情况。

巴西总统米歇尔·特梅尔在论坛开幕式演讲中说：“现在没有时间去浪费了，人们应该存在共识，即如果我们不尊重自然的限制，地球的生命就会遭到威胁。”

世界水理事会主席贝内迪托·布拉加宣称，“全球近97%的可用水资源，都位于跨国界的含水层中”，因此“分享水资源的有效管理”就很有必要。

联合国还警告，在用水需求提高的同时，还存在主要归因于灌溉导致的地下水资源枯竭以及受到工业废水和农业化学品污染的水质下降问题。

报道称，面对影响水资源的气候变化以及人口压力，联合国建议各国聚焦于“绿色解决办法”，更多地从自然中找到启发，而不是建立新的水坝和净水设施。

一名印度工人在天然矿泉水生产线上进行操作。联合国警告气候变化和全球人口增长威胁数十亿人的水资源安全。（法新社）

责任编辑：张冬