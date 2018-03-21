原标题：港媒关注亚投行签署首个对华项目：助力“北京蓝”

参考消息网3月21日报道 港媒称，亚洲基础设施投资银行3月19日签署了首个对华项目，用于北京天然气输送管网建设等工程，助力“北京蓝”。

据香港《亚洲时报》网站3月20日报道，亚投行行长金立群说，应对气候变化是整个国际社会，包括多边开发银行的共同责任。通过投资清洁能源，亚投行希望尽到自己的一份责任，遏止全球变暖。

2017年12月，亚投行宣布批准了这笔2.5亿美元（约合15.82亿元人民币）的贷款，该项目覆盖约510个北京周边村庄，连接21.675万户家庭。该项目将由北京市燃气集团有限责任公司承建，预计将于2021年完工。

报道称，一旦投入使用，该管网每年将为北京市减少65万吨标准煤的使用，减少二氧化碳排放量59.57万吨。

3月19日，亚投行首个对华项目——北京空气质量改善和煤替代项目在北京签约。 新华社记者 李鑫 摄

责任编辑：张冬