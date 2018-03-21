原标题：英媒：中国钢铁业无惧美国关税 潜在连锁效应更值得忧虑

参考消息网3月21日报道 英媒称，对美国钢铁出口份额较少以及对新市场的开拓，使中国相对不受美国贸易行动的直接影响。贸易壁垒所带来的潜在连锁效应更值得忧虑。

据英国《金融时报》网站3月20日报道称，当美国总统唐纳德·特朗普声称将对全球输美的铝和钢铁征收关税时，中国似乎并不是太在意。

报道称，甚至在美国正式宣布消息之前，中国钢铁制造商就表示，他们并不担心关税问题。多年来中国对美国钢铁出口量较少以及新市场的开辟，使中国相对不受美国贸易行动的直接影响。

报道称，专家表示，中国会受影响的钢铁产品数量有限，相比之下，其他国家将遭受更大损失。中国钢铁制造商表示，真正令人担忧的是这些关税带来的潜在连锁效应，因为中国生产的钢铁正在流入全球市场其他地区，而在其他国家竞争在加剧。

“在贸易壁垒中构筑一道全球壕沟的二次影响才是更大的威胁，”行业刊物《卡拉尼什商业》的亚洲编辑托马斯·古铁雷斯表示，“美国抬高贸易成本，其他国家也会如法炮制。贸易成本越高，就有越多的贸易变得本地化，尤其是在大宗商品领域。”

报道称，美国官方贸易数据显示，2017年，中国仅占美国钢铁进口总量的约2%。

美国总统特朗普 新华社发

责任编辑：张冬