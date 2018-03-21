教育部:取消体育特长生和省级优秀学生等加分项目

原标题：教育部部署2018年普通高校招生工作：全面取消“省级优秀学生”等5项加分项目

新京报快讯（记者 王俊）今天（3月21日），教育部发布《关于做好2018年普通高校招生工作的通知》，对今年的高校招生做出部署。《通知》指出，要进一步提高中西部地区及人口大省高考录取率，中央部门所属高校要向重点高校录取比例相对较低的省份倾斜；全面取消体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹等全国性高考加分项目。

《通知》表示，要进一步推进减少高校招生录取批次改革，实施高考综合改革及合并本科批次的省份，要合理划定特殊类型招生最低录取文化课分数线，不得低于合并批次前的相应要求。

《通知》对“城乡区域入学机会公平”做出要求：继续实施“国家支援中西部地区招生协作计划”，中央部门所属高校要积极履行促进入学机会公平的社会职责，严格控制属地招生计划比例，合理确定分省招生计划，向重点高校录取比例相对较低的省份倾斜；继续实施重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划；进一步落实和完善进城务工人员及其他非户籍就业人员随迁子女在流入地参加高考政策；依法依规加强对“高考移民”的综合治理。

《通知》严格规范了招生工作管理，提出要严格遵守“30个不得”招生工作禁令，认真落实招生信息“十公开”要求，严格特殊类型招生管理。加大招生违规处理力度，对各类型招生中弄虚作假的考生，除取消其相应类型招生资格外，同时取消其当年高考报名、考试和录取资格。

此外，全面取消体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹等全国性高考加分项目。

记者注意到，教育部2014年底发布《关于进一步减少和规范高考加分项目和分值的意见》，要求从2015年1月1日起，将取消体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹等5项加分项目。今年进一步强调，全面取消这5项加分项目。

责任编辑：张玉