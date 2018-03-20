赖清德称台湾是“主权独立的国家” 国台办回应

据媒体报道，台湾当局行政部门负责人赖清德今日声称，台湾是“主权独立的国家”，“台湾主权独立”的事实不会因为外界而有任何改变。国务院台办发言人安峰山对此表态：大陆和台湾同属一个中国。台湾是中国领土不可分割的一部分，从来不是也永远不可能成为一个国家。我们坚决反对“台独”分裂活动，一切分裂国家的行径和伎俩都注定是要失败的，都会受到人民的谴责和历史的惩罚。这种赤裸裸的“台独”言论，是对两岸关系的严重挑衅，必将自食恶果。（央视记者 艾婉婷）
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