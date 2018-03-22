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北京丰台区区长冀岩转任市工商局局长

北京丰台区区长冀岩转任市工商局局长
2018年03月22日 10:22 新京报作者：戴轩 沙雪良
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　　原标题：丰台区区长冀岩转任市工商局党组书记、局长

　　新京报快讯（记者戴轩 沙雪良）记者从北京市工商局官网获悉，丰台区区长冀岩转任市工商局党组书记、局长。

　　冀岩曾任北京市建委委员兼北京市交通委委员，北京市建委党组成员、副主任兼北京市交通委委员，北京市住房和城乡建设委党组成员、副主任兼北京市交通委委员，丰台区委常委、副区长，丰台区委副书记、副区长、代区长，丰台区委副书记、区长。

　　目前，16区中，东城、朝阳、顺义、门头沟4区领导班子均有变动。

　　3月2日，门头沟区委书记张贵林调任市国资委书记、主任，免去门头沟区委书记、常委、委员职务。

　　3月1日召开的市十五届人大常委会第二次会议 ，任命顺义区委书记王刚为市经济和信息化委员会主任；东城区长李先忠为市交通委员会主任。

　　1月17日，朝阳区委书记吴桂英出任湖南省人民政府副省长。

责任编辑：张玉

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