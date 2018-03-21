李克强主持国务院会议 新一届国务院开始全面履职

原标题：李克强主持召开国务院常务会议确定《政府工作报告》重点任务分工 新一届国务院开始全面履职

国务院总理李克强3月21日主持召开国务院常务会议，确定《政府工作报告》重点任务分工。新一届国务院开始全面履职。

会议指出，昨天闭幕的十三届全国人大一次会议表决通过了《政府工作报告》。国务院各部门、各单位要以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，落实《政府工作报告》部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，围绕推动高质量发展，着力深化改革开放，紧抓创业创新培育新动能，在保障和改善民生上多下硬功夫。会议将《政府工作报告》提出的12个方面57项重点任务逐项分解、明确责任，要求各部门、各单位依法履职，勤勉尽责，建立抓落实工作责任制，一把手要亲自抓、负总责，抓紧制定推进重点工作的方案和台账，做到每项任务有措施、有进度安排、有责任人，对市场和群众期盼的重点措施要抓紧出台实施，强化督查，确保落地见效，确保完成全年经济社会发展主要目标任务，实现新一届国务院工作良好开局。

会议强调，当前国际形势错综复杂，我国发展面临不少困难挑战。各级政府一要保持战略定力，努力攻坚克难，提高政策协同性、针对性和有效性，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作。持续打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。巩固和扩大经济稳中向好势头。二要抓住“牵牛鼻子”的重点领域改革集中攻坚，把国务院机构改革和深化“放管服”改革结合起来，持续转变政府职能，加快落实企业开办时间再减一半、政务服务一网通办等“六个一”重点任务和减税减费措施，为市场主体优化营商环境，为人民群众办事增加便利，出台进一步放宽准入、扩大开放的政策，更大激发市场活力和社会创造力。三要聚焦就业、教育、医疗、养老等民生重点，纾解民生痛点的新招实招要抓紧推出，普惠性、见实效的实事好事要抓紧办好，把提高群众获得感的要求贯穿到政府工作始终，兑现政府对人民的承诺。

根据十三届全国人大一次会议批准的国务院机构改革方案，会议对依法由国务院审查批准的组成部门以外的国务院所属机构调整和设置进行了讨论，通过了国务院直属特设机构、直属机构、办事机构、直属事业单位、部委管理的国家局设置。会议要求，各部门、各单位要统筹兼顾做好经济社会发展和机构改革工作，做到职责平稳过渡、工作无缝衔接，在相关职责调整到位之前，各有关部门和单位要继续按原职责落实工作任务，确保不出现责任缺 位、工作断档，实现机构改革和推动发展互促共进。

会议还研究了其他事项。

责任编辑：桂强