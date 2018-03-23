到大陆任教成“罪名” 台大准校长反击莫须有指控

原标题：到大陆任教成新“罪名” 台大准校长反击“莫须有”指控

[环球时报驻台北特约记者 崔明轩]台大准校长管中闵聘任案卡在“教育部”已经两个多月，登陆任教成了他的最新“罪名”。

据台湾联合新闻网22日报道，管中闵被检举自2005年起登陆在厦门大学、西安交通大学和华中科技大学兼职，涉嫌违反“大学专职教授不可在大陆兼差”的规定。管中闵22日上午在脸书发文，引用马克·吐温小说《竞选州长》一书主角不堪一再被抹黑而退选州长的故事。下午，他又发表声明称，包括学术伦理、在大陆大学兼职等对他的攻击，是“一连串的政治恐攻、铺天盖地的攻击手法”，当局各部门与一些绿媒不断制造莫须有的不实指控，他请“教育部”3月底前做个决定。

岛内大学校长遴选，依“大学法”是校长遴选委员会的职权。今年1月5日，台大校长遴选委员会依法选任管中闵为校长当选人，并报请“教育部”聘任，却被以各种理由拒绝。台大教授陈保基称，管中闵若真的不玩了，将是台湾的悲哀。前“文化部长”龙应台称，“行政院”介入台大校长任命，是两年来蔡英文当局一系列“违法违宪”行为里最严重的。有台媒称，管中闵现在知道了，当台大校长也要有脱光接受X光全身扫描的准备，曾在马英九时期当官的他，政治颜色是“最大罪证”。联合新闻网称，“拔管事件”拖到现在显然已不是教育事务，而是政治攻击，一旦连台大都挡不住这股政治压迫，未来哪一个党派颜色不同的学者还敢出来选大学校长？文章质问道，台湾高教面对国际竞争“外忧”加剧，自己却还在内耗，这是蔡英文当局想见的结果吗？

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