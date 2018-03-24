蔡英文为何放任民进党“乱斗” 网友点破原因

原标题：蔡英文为何放任民进党“乱斗” 网友点破：这些在她心里都无关大局

台湾地区领导人蔡英文与台北市长柯文哲（图片来源：“中时电子报”）

[环球网综合报道]近期，民进党为党内初选吵翻天，现在泛绿又集体批斗台北市长柯文哲。对此，有岛内网友在网络论坛上质疑，身为民进党党主席的台湾地区领导人蔡英文，难道不知道“乱斗”会影响票数？不吭声是故意要让民进党垮吗？不过，另一名网友就回应，“这你就太小看蔡英文了，她现在放任DPP（民进党）乱斗有两点。”

据台湾“中时电子报”3月24日报道，有岛内网友在PTT论坛上认为，蔡英文不处理乱斗问题有两个原因：一、没能力处理；二、故意拖垮民进党。不过，另一名网友就直言，“这你就太小看蔡英文了”，他表示，蔡英文能在民进党最低迷的时候切入，振衰起弊，打趴传统派系跟“四大天王”，神来一笔跟柯文哲合作创造“2014大海啸”，让自己坐上“大位”，就知道她是个“狠角色”。

该名网友认为，蔡英文现在放任民进党乱斗是因为：首先，这些都无关大局，蔡只要看准国际动态，顺势见缝插针，取得的成果，就远比某“第三势力”，只会跟大陆叫嚣、硬碰硬，要大N倍，台湾内政又是“外交”的延续，只要站对队伍，“跟对老大”，经济绝对往上冲。

其次，蔡的主轴是跟柯文哲合作，持续弱化国民党，现阶段柯稳得跟什么一样，民进党下面那些斗鸡好斗成性，不让他们去发泄精力，去互相斗、去斗柯，难不成是要蔡用主席威信来压制派系吗？

所以，他认为，蔡英文不用事事亲为，养猫比较开心，唯一要注意的是两岸美日之间的关系与东亚情势，其次是用查党产绑住国民党、弱化蓝营，下面打打闹闹根本不看在眼里，劳工死活也不是她在乎的。

责任编辑：桂强