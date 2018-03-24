美舰进南海岛礁邻近海域 中方：严重政治军事挑衅

原标题：外交部发言人华春莹就美舰进入我南海岛礁邻近海域答记者问
问：据了解，3月23日，美国海军“马斯廷”号导弹驱逐舰进入南沙群岛有关岛礁邻近海域。中方对此有何评论？
答：3月23日，美国海军“马斯廷”号导弹驱逐舰未经中国政府允许，擅自进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域。中国海军依法对美舰实施查证识别，并予以警告驱离。美方有关行径违反中国法律及相关国际法，侵犯中国主权，破坏有关海域的和平、安全和良好秩序，危及中方岛上设施及人员安全，是严重的政治和军事挑衅。
中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中方一向尊重和维护各国依据国际法在南海享有的航行与飞越自由，但坚决反对任何国家、任何人假借“航行与飞越自由”之名，损害沿岸国主权和安全。当前，在中国和东盟国家的共同努力下，南海形势持续趋稳向好。在此情况下，美方执意在南海挑起事端，制造紧张，破坏南海和平稳定，与地区国家求稳定、促合作、谋发展的愿望背道而驰，是不得人心的。
中方强烈敦促美方立即停止侵犯中国主权、威胁中国安全的挑衅行动，切实尊重地区国家维护南海和平稳定的努力。中方将继续采取一切必要措施捍卫国家主权和安全，维护南海和平稳定。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 台统派携五星红旗赴蔡办纪念坠亡退将
- 【 军事 】 重大信号？辽宁舰在特殊时刻驶入台海
- 【 财经 】 第四套人民币升温：100元钞票炒至170...
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 周杰伦演唱会歌迷点前女友蔡依林的歌
- 【 科技 】 广电禁抓改编视听节目 B站抖音受影响
- 【 教育 】 男子十年前追求高考0分 今年第二次高...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有