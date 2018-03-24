专家：赖清德再出“台独”狂言意欲何为？

原标题：温天鹏：赖清德再出“台独”狂言意欲何为？

台湾地区行政机构负责人赖清德

台湾地区行政机构负责人赖清德20日在回答“独派”政党“时代力量”民意代表林昶佐质询时称，行政机构目前正在编列明年预算，希望“台湾省政府”明年的预算可以归零。林昶佐进一步追问，有些公司遭受到大陆压力，要求把台湾改成大陆的一省？你觉得台湾是一个国家，还是大陆一省？对此，赖清德妄言，台湾是“主权独立国家”，不管哪一个条件都具备。他又宣称，“如果中国大陆把大门关起来，唯一的钥匙就是‘九二共识’，那么在台湾是找不到这把钥匙的。”

赖清德上任台湾地区行政机构负责人以来并非第一次口出“台独”狂言，早在2017年9月26日，台湾立法机构邀请新任台行政机构负责人赖清德报告施政方针并接受质询，赖清德在回应时多次强调自己的立场是“台独”，自己是一个主张“台湾独立”的政治工作者，并且说不管做什么职务立场都不改变。赖清德成为第一位民进党执政下，公开主张“台独”的行政机构负责人。那么，此次为何选在这个时间点再次口出狂言？背后有着复杂的政治动机与政治目的。

赖清德之所以敢于选在这个时机再次发表猖狂的“台独”言论，背后政治动机与政治目的大体可以从以下几个方面分析：

“台湾旅行法”的签署，为“台独”分子进一步对抗大陆增加信心。美国总统特朗普3月16日签署“台湾旅行法”，“台旅法”鼓励美国与台湾所有层级官员互访。针对“台湾旅行法”签署通过，国务院台办发言人安峰山18日应询指出，该案有关条款严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，向“台独”分裂势力发出了严重错误信号，对此我们坚决反对，我也再次正告台湾方面，挟洋自重必将引火烧身。但是，毋庸讳言，“台旅法”的通过，一定程度上算是给绿营“台独”分子打了一剂强心针，极易使以蔡英文为首的台湾当局误判形势，促使其进一步提升对抗大陆的决心。

大陆先前通过“31项惠台措施”的影响在岛内持续发酵，赖清德言论的考量可谓是对大陆的一种回击。“台湾民意基金会”19日发布最新民调也显示，相较于2016过半数比例倾向“台独”，现今支持“独立”比例下滑到了38.3%，两年内大幅下跌了12.9%。赖清德针对这一最新变化受访时只能声称，“支持‘台湾独立’的朋友，有时候会受一些情况的影响，比例会忽高忽低，以往几十年来民调本来就如此。”赖清德的言论中很明显就是自欺欺人的表现，对于有这样的变化，相信绿营内部尤其是坚定的“台独”分子恐怕是相当失望的，隔天赖清德就在立法机构接受质询时发表上述“台独”言论，这样的行径完全就是半夜吹口哨，为自己的“台独”同路人壮胆而已。

再次高调宣扬“台独”主张，进一步向深绿“台独”的“基本教义派”靠拢，目的明显是指向年底的“九合一”选举，为民进党巩固基本盘支持。目前，蔡英文执政支持率持续下滑，综合各家民调数据，不分蓝绿蔡英文的民调都是惨不忍睹，即使是赖清德领导的行政团队近期虽有上升，但也是在低位徘徊，不管民调数据是否准确，但政治大环境对民进党来说确实不利：内政方面，经济状况短期内不见明显改善，各种社会抗议此起彼伏，各项改革层层受阻，企业、人才、资本持续外流，这样的状况当然会让当局头疼；对外方面，两岸关系持续恶化，大陆强势出击，刚柔并济，惠台措施持续发酵，国际空间方面因其不承认“九二共识”而不断被压缩而屡尝恶果。地方选举来临，没有拿得出手的政绩，只能不断拥抱深绿，进一步巩固基本盘。

针对两岸关系强势发声，与台湾领导人蔡英文抢夺两岸话语权意图明显，背后则是映照的双方的政治斗争。按理来说，两岸关系部分专属于台湾地区领导人特权，身为行政机构负责人的赖清德频频发声，背后有自己的政治盘算。赖清德的爆冲言论，明显是单方面破坏两岸关系现状，释放了危险信号，对台湾社会舆论将会产生恶劣影响，极易引发两岸关系更加激烈动荡。后果如何相信赖清德心里比谁都清楚，但为什么他还要这么做呢？很大可能性是要与蔡英文抢夺两岸关系主导权，为其未来政治上更上一层楼增加政治筹码。

赖的“急独”主张一方面迎合了深绿的“台独”分子，另一方面也是对口口声声要向大陆“表达善意”的蔡英文的打脸。去年9月，当赖清德第一次发表这种恶劣言论后，蔡英文以及民进党上下频频灭火，而今日赖的行径更加肆无忌惮。蔡英文或许也会默不作声，但赖清德对她的2020年连任的威胁却是越来越大，这将是蔡英文不得不考虑的问题。但需要注意的是，在两岸关系方面，绿营内部的争斗经常会反映在两岸关系上，政治人物在两岸关系上的过激言论可能更多的是要“出口转内销”，考量在内部斗争中赢得筹码。

综上，不管以赖清德为代表的“台独”分子发出任何恶劣言论究竟有什么政治目的，在强大的祖国面前都只能是逞一时之快，这样的鬼蜮伎俩最终只能是自寻死路。针对赖清德的挑衅言论，国务院台办发言人安峰山对此表示，这种赤裸裸的“台独”言论，是对两岸关系的严重挑衅，必将自食恶果。安峰山指出，大陆和台湾同属一个中国。台湾是中国领土不可分割的一部分，从来不是也永远不可能成为一个国家。我们坚决反对“台独”分裂活动，一切分裂国家的行径和伎俩都注定是要失败的，都会受到人民的谴责和历史的惩罚。相信在党中央坚强领导下，我们一定能够粉碎“台独势力”的任何分裂图谋，维护台海和平与稳定，一定能够在中华民族伟大复兴的进程中顺利实现国家完全统一。

（作者：北京联合大学台湾研究院温天鹏）

责任编辑：桂强