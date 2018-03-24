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北京今日最高22℃ 刷新今年气温新高

北京今日最高22℃ 刷新今年气温新高
2018年03月24日 17:45 新京报作者：浦峰
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　　原标题：北京今日最高22℃ 刷新今年气温新高

西单街头，许多市民穿起了短袖。西单街头，许多市民穿起了短袖。

　　新京报快讯 今晨（3月24日），北京开始放晴。午后最高温达22℃，创今年来气温新高。预计未来三天天气以晴为主，气温缓慢升高，但昼夜温差较大，市民需及时调整着装。

责任编辑：张玉

气温新高北京
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