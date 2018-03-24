刘鹤应约与美财长通话:双方同意继续就此保持沟通

原标题：刘鹤与美国财政部长姆努钦通话
新华社北京3月24日电 3月24日上午，中央政治局委员、国务院副总理、中财办主任、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国财政部长姆努钦通话。姆努钦向中方通报了美方公布301调查报告最新情况。刘鹤表示，美方近日公布301调查报告，违背国际贸易规则，不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益。中方已经做好准备，有实力捍卫国家利益，希望双方保持理性，共同努力，维护中美经贸关系总体稳定的大局。双方同意继续就此保持沟通。
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中美贸易摩擦加剧
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