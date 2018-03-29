中国研究在青藏高原人工造雨 面积相当3个西班牙

原标题 港媒：中国研究在青藏高原人工造雨 面积相当于3个西班牙

参考消息网3月29日报道 港媒称，中国正在测试尖端技术、开发一个强大但成本相对低廉的人工影响天气系统，从而给青藏高原带来更多雨水。

据香港《南华早报》网站3月26日报道，参与该项目的研究人员说，该系统涉及建设一个巨大的燃料燃烧室网络，每年可能使该地区降雨量增加多达100亿立方米——约为中国总耗水量的7%。

报道称，该项目将在青藏高原各地选择地点，修建数万个燃烧室、以在这个总面积约160万平方公里（面积是西班牙的3倍）的地区上空形成降雨。

报道称，燃烧室将燃烧固体燃料从而生成碘化银——是一种结晶结构与冰类似的播云催化剂。

报道指出，这些燃烧室位于陡峭的山脊上，面对来自南亚的湿润季风。风吹到山上，产生向上气流，将这些粒子扫入云层、从而引起降水。

参与该系统研究的一名研究人员对记者说：“（迄今为止）已经在西藏、新疆和其他一些地区的高山斜坡上安装了500多个燃烧室，供实验使用。我们收集到的数据显示出实验结果大有希望。”

报道称，这个想法并不新鲜——美国等国曾在小地方进行过类似试验，但中国是第一个尝试如此大规模应用这种技术的国家。

报道称，燃烧室的日常运行将以检测印度洋季风活动的30个小型气象卫星收集的高精度实时数据为指导。

报道指出，这一陆基网络还将使用飞机、无人机和火炮等其他播云手段来最大限度发挥人工影响天气系统的作用。

报道称，常常被称为亚洲水塔的青藏高原的巨型冰川和大量地下水使之成为这个大陆上大多数大河的源头，包括黄河、长江、湄公河、怒江和布拉马普特拉河。

报道称，燃烧室产生的碘化银将提供形成降雨所需的粒子。研究人员称，雷达数据显示，微风能够将这些播云粒子带至山顶上1000多米处。一个燃烧室就能够形成一条延伸超过5公里的厚云层带。

他说：“有时，在我们点燃燃烧室后，几乎马上就开始下雪。就像站在魔术表演的舞台上。”

报道称，造雨者面临的最大挑战之一是，找到让这些燃烧室在世界上最偏远、最艰巨的环境中持续运转的办法。

这名研究人员说：“在我们早期的试验中，火焰常常中途熄灭（因为该地区缺氧）。”

但现在，在对设计进行了数次改进后，这些燃烧室应该能够在近乎真空的状态中运转数月甚至数年而无需维护。

责任编辑：张岩