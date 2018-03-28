英媒称中国军力接近美国：这8件武器最令人生畏

原标题：英媒称中国军力快速接近美国：这8件武器最令人生畏

英国《太阳报》网站近日报道称，中国军队近几年变得越来越强大。中国已展示了在隐形战斗机、无人机、海军舰船和先进导弹系统方面的新能力。尽管中国在整体军事实力上仍落后于美国，但很显然它正在快速缩小差距。

▲英国《太阳报》网站报道截图

去年4月，中国第一艘国产航母下水，随后不久，中国又下水了一艘“世界级”驱逐舰。接着，中国宣布其最新式隐形战斗机歼-20进入作战部队服役。不过，最让西方国家担忧的是，东风-41洲际弹道导弹准备投入使用。

英国《太阳报》称，这8种令人胆寒的武器可能是中国在2050年前成为世界最令人生畏的国家的关键：包括东风-41导弹、歼-20战斗机、055型驱逐舰、轰-6M、国产航母、歼-15“飞鲨”、“翼龙”无人机、实实在在的兵力。

▲翼龙II型无人机

该报还将这些武器与美国武器一一对应：如该报认为，东风-41导弹对应民兵Ⅲ型洲际弹道导弹；歼-20战斗机对应F-35“闪电”Ⅱ联合攻击战斗机；055型驱逐舰对应阿利·伯克级驱逐舰；轰-6M对应B-52轰炸机；国产航母对应“乔治·布什”号航母；歼-15对应“大黄蜂”FA-18战斗机；“翼龙”对应“捕食者”。

不过，该文似乎忽略了一点，“一个国家是不是对其他国家构成威胁，主要不在于它的国力军力是否强大，而在于它奉行什么样的内外政策。”

▲歼-20（左）与F-35拼版照片

正如国内军事专家所指出的，中国将始终不渝走和平发展道路，坚定奉行防御性的国防政策，中国发展不对任何国家构成威胁。中国无论发展到什么程度，永远不称霸，永远不搞扩张。

而针对近期一些国外媒体炒作“中国军事威胁”，国防部新闻发言人吴谦近期表示，总有一些人和势力见不得中国的发展、看不惯中国军队的壮大，不时跳出来炒作所谓的“中国军事威胁”，这种病态的心理需要调整。

责任编辑：张建利