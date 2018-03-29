中英联合建“绿色金融中心” 首个项目将花落雄安

原标题：港媒称中英联合建“绿色金融中心” 首个项目将花落雄安

参考消息网3月29日报道 港媒称，伦敦金融城已经和中国伙伴组建了“绿色金融中心”，希望资助可持续发展项目，而首个获益的项目将是雄安新区。

据香港《南华早报》网站3月27日报道，此举表明，伦敦金融城希望加强与中国的商务联系，赶在英国正式脱离欧盟之前扩大海外市场。

伦敦金融城市长鲍满诚（查尔斯·鲍曼）表示，新中心将与中国金融学会绿色金融专业委员会（绿金委）合作开发金融产品，参与资助一系列项目。

报道称，他26日在北京举行的记者会上表示，新中心还将参与资助中国“一带一路”倡议框架下的项目。“一带一路”倡议旨在加强中国与中亚、欧洲等地的基础设施联系。

鲍满诚说：“我们已经决定，最适合做的第一个项目是雄安新区。英国在智能城市开发方面具有很强的实力，拥有丰富的经验，尤其在工程服务的设计、研发和融资领域。”

他表示自己上周末率领100多人的庞大代表团实地考察了雄安新区，与当地官员就具体项目进行了“富有成果”的会谈。

报道称，雄安位于北京以南约100公里处，有可能成长为与深圳媲美的城市和经济区。

一同出席记者会的绿金委主任马骏说：“我们新建一座城市的时候，会新建许多房屋和基础设施，这些都需要绿色金融投资，所以雄安可以成为其他中国城市和‘一带一路’沿线城市的样板。”

马骏接着说：“雄安需要各种金融支持，包括绿色贷款、绿色债券、绿色基金和低碳金融。雄安还需要很多绿色私募股权公司和风险投资公司。”

责任编辑：张岩