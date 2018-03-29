中国多地遭沙尘侵袭 港媒：蓝天保卫战任重道远

原标题 中国多地遭雾霾沙尘侵袭 港媒：“蓝天保卫战”任重道远

在北京，严重的雾霾让行人不得不戴上了口罩。（法新社）

参考消息网3月29日报道 港媒称，近日雾霾、沙尘天气侵袭北京等多个城市，中国“蓝天保卫战”仍需要攻克难关。

据香港《南华早报》网站3月28日报道，28日，在浓重雾霾和沙尘暴吞噬中国首都后，北京空气质量重回危险级别。

清晨，灰尘和更细小空气污染物的混合物笼罩了这座城市，迫使行人用口罩或围巾保护自己的口鼻。

报道称，上午8时，全城各地的平均PM10水平几乎达到每立方米1000微克，而被认为对健康危害最大的PM2.5浓度为每立方米238微克，意味着非常有害健康。

有关部门28日凌晨发布沙尘蓝色预警。此前，有关部门于26日发布了针对雾霾、将持续至28日午夜的空气重污染橙色预警。

有关部门敦促居民减少户外活动、采取防护措施，同时建议学校和幼儿园的学生留在室内。

北京市环境保护监测中心说，沙尘暴于28日凌晨开始进入中国首都。预计对这座城市的影响将持续一整天。

报道称，沙尘暴通常会在春季刮大风时袭击北京，但很少与雾霾同时出现，因为风通常会吹散雾霾。

另据香港《南华早报》网站3月27日报道，中国打算按照一项新的三年计划实施更加严格的目标来打赢“蓝天保卫战”。

报道称，在上周公布的政府机构改革方案中，新组建了生态环境部。

清洁环境是中国到2020年要实现的一系列宏伟目标之一，此次机构改革凸显了中国对这一挑战的重视程度。

中国环境科学研究院原副院长夏青表示，政府认为治污对维护社会稳定尤为重要。“（最高领导层）强调‘一切为了人民’……现在人民想要的不是数字（意指经济增长），而是生活质量的提高。”

他说，保护环境的重要性是广泛的国际共识，如今中国正在做它早就该做的事情。

他还说：“中国过去几年走了弯路，过分强调经济发展而牺牲了环境。”

陕西省环境保护厅的一位高级官员称：“现在考核（地方官员）的关键指标是治污成效，不是GDP。”

报道称，西安的目标是将PM2.5的年平均浓度降低至每立方米51微克，到2020年将达标天数提高至263天。

这位官员说，污染的主要来源都是中国最常见的，包括道路上数量众多的车辆以及在冬天燃煤取暖。

环境非政府组织“绿色陕西”的创始人李鹏博（音）说：“人们2012年才开始注意到雾霾问题，2013年和2014年情况恶化。那几年当地居民多多少少知道采取一些自我防护措施，但近几年来他们似乎不太在乎了。”

他说，过去的关注重点是京津冀。

“陕西没什么可担心的，”他说，“但现在京津冀的空气质量好转了，或许该轮到陕西了。”

上述不愿透露姓名的环保厅官员也表示，西安的地理和气候条件犹如雪上加霜。

西安地处黄土高原和秦岭之间的一个盆地，鲜有大风和暴雨，而风雨能帮助消除污染。

报道称，作为治污行动的一部分，西安市政府2月份宣布到年底关闭六个区的重度污染企业，包括炼油厂以及化肥和水泥生产商。

上述官员建议，政府应招聘更多的调查人员去核实企业到底产生了多少污染。

责任编辑：张岩