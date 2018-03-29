中国多地遭沙尘侵袭 港媒：蓝天保卫战任重道远

原标题 中国多地遭雾霾沙尘侵袭 港媒：“蓝天保卫战”任重道远
参考消息网3月29日报道 港媒称，近日雾霾、沙尘天气侵袭北京等多个城市，中国“蓝天保卫战”仍需要攻克难关。
据香港《南华早报》网站3月28日报道，28日，在浓重雾霾和沙尘暴吞噬中国首都后，北京空气质量重回危险级别。
清晨，灰尘和更细小空气污染物的混合物笼罩了这座城市，迫使行人用口罩或围巾保护自己的口鼻。
报道称，上午8时，全城各地的平均PM10水平几乎达到每立方米1000微克，而被认为对健康危害最大的PM2.5浓度为每立方米238微克，意味着非常有害健康。
有关部门28日凌晨发布沙尘蓝色预警。此前，有关部门于26日发布了针对雾霾、将持续至28日午夜的空气重污染橙色预警。
有关部门敦促居民减少户外活动、采取防护措施，同时建议学校和幼儿园的学生留在室内。
北京市环境保护监测中心说，沙尘暴于28日凌晨开始进入中国首都。预计对这座城市的影响将持续一整天。
报道称，沙尘暴通常会在春季刮大风时袭击北京，但很少与雾霾同时出现，因为风通常会吹散雾霾。
另据香港《南华早报》网站3月27日报道，中国打算按照一项新的三年计划实施更加严格的目标来打赢“蓝天保卫战”。
报道称，在上周公布的政府机构改革方案中，新组建了生态环境部。
清洁环境是中国到2020年要实现的一系列宏伟目标之一，此次机构改革凸显了中国对这一挑战的重视程度。
中国环境科学研究院原副院长夏青表示，政府认为治污对维护社会稳定尤为重要。“（最高领导层）强调‘一切为了人民’……现在人民想要的不是数字（意指经济增长），而是生活质量的提高。”
他说，保护环境的重要性是广泛的国际共识，如今中国正在做它早就该做的事情。
他还说：“中国过去几年走了弯路，过分强调经济发展而牺牲了环境。”
陕西省环境保护厅的一位高级官员称：“现在考核（地方官员）的关键指标是治污成效，不是GDP。”
报道称，西安的目标是将PM2.5的年平均浓度降低至每立方米51微克，到2020年将达标天数提高至263天。
这位官员说，污染的主要来源都是中国最常见的，包括道路上数量众多的车辆以及在冬天燃煤取暖。
环境非政府组织“绿色陕西”的创始人李鹏博（音）说：“人们2012年才开始注意到雾霾问题，2013年和2014年情况恶化。那几年当地居民多多少少知道采取一些自我防护措施，但近几年来他们似乎不太在乎了。”
他说，过去的关注重点是京津冀。
“陕西没什么可担心的，”他说，“但现在京津冀的空气质量好转了，或许该轮到陕西了。”
上述不愿透露姓名的环保厅官员也表示，西安的地理和气候条件犹如雪上加霜。
西安地处黄土高原和秦岭之间的一个盆地，鲜有大风和暴雨，而风雨能帮助消除污染。
报道称，作为治污行动的一部分，西安市政府2月份宣布到年底关闭六个区的重度污染企业，包括炼油厂以及化肥和水泥生产商。
上述官员建议，政府应招聘更多的调查人员去核实企业到底产生了多少污染。
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 刚宣布驱逐俄外交官 6国又要抵制世界...
- 【 军事 】 辽宁舰携40战舰现南海 美呼难以置信
- 【 财经 】 中美贸易逆差从何来？美国真吃亏了吗...
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 张继科公开认爱景甜 海边牵手超甜蜜
- 【 科技 】 独家专访库克：如何给iPad添加教育属...
- 【 教育 】 担心男生太娘 浙江一中学推阳刚体育课
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有