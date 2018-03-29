中印磋商贸易失衡问题 印媒：逐渐与中国恢复接触

原标题 中印就贸易失衡展开磋商 印媒：逐渐与中国恢复接触
参考消息网3月29日报道 印媒称，作为印度政府与中国恢复接触的一部分，中印双方于26日举行了经贸联合小组第11次会议。联合小组上次会议于2014年9月在北京举行。
据《印度斯坦时报》网站3月27日报道，会议由商工部长苏雷什·普拉布和中国商务部部长钟山联合主持，双方讨论了解决贸易不平衡的办法，以及如何制订行动计划，促进贸易关系向前发展。
一名印度官员说：“这是全国民主联盟执政后第二次举行这类会议，与两国最近双边接触不断的背景是相符的。”
报道称，普拉布对钟山的到来表示欢迎，他强调，这个联合小组是双方历史最悠久、也是“最重要的对话机制”。政府新闻稿说，印度与中国贸易不平衡是联合小组本次谈的最重要问题。公告说：“普拉布部长敦促中方扩大油菜子、大豆、印度香米与普通大米、水果、蔬菜及糖品等农产品的市场准入。另一类可能对华出口的商品是优质药品。”
普拉布说，旅游业与医疗业应当是合作重点。
报道称，越来越大的对华贸易赤字令印度担忧。根据印方宣称的数字，2016至2017年，印度对华贸易赤字为511亿美元，2017年4月到2018年1月，赤字进一步扩大到529亿美元。
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