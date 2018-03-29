日媒称中国促进创新面临挑战 老龄化加剧成为课题

原标题：日媒称中国促进创新面临诸多挑战 老龄化加剧成为课题

2016年10月12日，在2016年全国大众创业万众创新活动周深圳主会场，参展人员在演示一款机器人展品。新华社记者 金立旺 摄

参考消息网3月29日报道 《日本经济新闻》3月28日刊登题为《中国政府政策促进产业创新提速》的文章，作者为日本东京大学副教授伊藤亚圣。文章称，中国政府实施政策促进创新的原因在于，包括新知识和新创意在内的创新具有公共财富的特点，具有超出个别企业获益范畴的正面影响。特别是自2015年以来，中国政府一直积极采取措施推动创新。

文章称，2015年发布的“中国制造2025”是旨在实现制造业与互联网产业相融合、通过加强创新促进产业升级的计划。中国政府号召“大众创业、万众创新”，鼓励民众创业促进创新。

文章还称，2016年，中国政府制定《国家创新驱动发展战略纲要》，提出到2020年进入创新型国家行列。为此，中国政府制定了到2020年使研究与试验发展经费支出占国内生产总值比重达到2.5%、到2030年使研究与试验发展经费支出占国内生产总值比重达到2.8%的目标。

中国政府2017年还制定了野心勃勃的计划，提出到2030年中国人工智能产业竞争力达到国际领先水平，带动相关产业规模超过10万亿元人民币。

文章认为，不过，中国的创新促进政策还面临很多课题。许多政府部门和地方政府的政策并存，有些效果并不明朗的政策也在实施。笔者根据企业级别的数据进行推测发现，从整体上说，政策使专利申请数和新产品开发数有了增加，但补贴政策也带来了被称为道德风险的负面影响。今后，随着少子老龄化的加剧，投资效率下降，在此背景下，创新能在多大程度上发展起来也成为课题。

文章称，从中国这样的新兴人口大国开始产生新的创新，这些是重要的论点。与此相关的论点是，今后在印度和非洲是否有可能出现类似的机制。

责任编辑：张岩