解放军台军和日本自卫队三方公布的画面对比(图)

原标题：今天，我台日三方公布的画面对比来了！

今天上午，空军新闻发言人发布消息，空军今天组织东部、南部战区空军协同行动，苏-35战机首次与轰-6K战机编队飞越巴士海峡，再次绕岛。随后，我军公布此次绕台巡航的视频重！磅！发！布！

作为“反击”，台军方公布了跟踪我绕台战机画面。

同时当然也少不了中国海空军“御用摄影师”的日本统幕监的跟拍，但是这次日方的通报并没有完整显示解放军的航线。

我空军新闻发言人5月11日发布消息，空军于11日组织东部、南部战区空军协同行动，出动轰炸机、侦察机双向绕飞台岛巡航。苏-35战机首次与轰-6K战机编队飞越巴士海峡，实现了绕岛巡航模式的新突破。（详情戳：空军组织航空兵双向绕飞台岛巡航！苏-35首飞巴士海峡！）

我方画面：

战机全部带弹，护卫轰炸机预警机

我军公布的视频画面显示：苏-35和歼11战斗机分别护卫双向绕岛的轰-6K轰炸机，歼-10战机则负责护卫参与绕岛行动的空中预警机。

台方：公布跟踪我机画面“反击”

首先作出反应的，就是台军方了。据台媒报道，台军稍早回应称，对于区域内大陆海空机舰任务动态，均能早期全程掌握和预警，同时，还公布出了他们拍摄到的大陆军机照片和视频。

▲台军方公布的F-16跟飞解放军轰-6图片

日方：

通报我方战机航线、规模皆不完整

随后，中国海空军“御用摄影师”的日本统幕监也发布了跟拍解放军空军此次绕台的路线图和图片。

日方称，今天（5月11日）发现中国空军4架轰-6、1架图-154电子侦察机、1架运-8运输机、2架战斗机在东海及太平洋上空飞行。

日本自卫队报告显示，2018年5月11日，发现中国空军两架轰-6轰炸机在两架战斗机的护航下，出宫古海峡后向巴士海峡飞行，两架轰-6轰炸机、一架运-8特种飞机、一架图-154侦察机从巴士海峡飞来，经宫古海峡飞入东海。中国空军飞机在巴士海峡附近的飞行情况，日方没有报告。另对比发现，我方视频中出现了日方报告中没有的战机。

今日，我空军新闻发言人申进科表示，空军还要按照既定计划，继续组织绕飞台岛巡航，新型战机将不断加入巡航机群，我们有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，捍卫国家主权和领土完整，不负祖国和人民对空军的期望。

责任编辑：霍宇昂