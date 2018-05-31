美国超市疑涉“台独”引发关注:态度傲慢拒绝采访

原标题：美国超市疑涉“台独”引外媒关注：态度傲慢拒绝采访

海外网5月30日电 美国超市巨头好市多（Costco）高级副总裁发表“台独”言论一事持续发酵，众多中外媒体跟进报道，港台地区媒体纷纷转载海外网的报道。

《华尔街日报》网站追踪报道

5月30日，美国《华尔街日报》在其中、英文网站刊发了关于“好市多高管涉台言论”的报道，通过援引海外网早前的报道，称“好市多是最新一家因在台湾问题上的立场而在中国社交媒体上面临风波的公司，该零售巨头在计划进军中国大陆市场之际，可能因此受到阻碍。”

该报道回顾了好市多高级副总裁帕特里克·卡兰斯（Patrick Callans）发表“台独”言论的前因后果，以及宣扬“台独”立场的组织——台湾人公共事务会（FAPA）的回应。报道称，“该协会（FAPA）的执行董事昆布劳（Coen Blaauw）在一次电话采访中证实了信件的真实性，表示：‘好市多自行公开信件，我们从没提过这一要求。’”

对于昆布劳的这一言论，《华尔街日报》网站记者联系好市多，但对方未予置评。

帕特里克·卡兰斯声称：好市多在台湾有家分店，非常认同台湾是一个“国家”。

随后，《华尔街日报》在报道中指出，海外网的一篇报道称，好市多已签署了在中国开设首家门店的协议，之后，上述信件的图片在中国社交媒体上流传开来。这导致网络上出现了更多质疑好市多的情绪。

报道中提到，本月早些时候，上海市政府及当地一家开发公司均宣布，好市多已与中方伙伴签署协议，将在上海开设门店。上海市政府表示，经过两年协商达成了这些协议，首家门店将在两年半后开业。而上海市商务委员会并未立即回复记者的置评请求。

最后，该报道援引咨询机构中国市场研究集团高级分析师本•凯文的分析称，在中国大陆市场潜力和眼下从台湾业务获得的利益之间，好市多将不得不进行权衡、道歉并尽量控制损失。

港台地区及海外华媒持续发酵

继海外网报道之后，包括台湾联合新闻网、台湾“中央社”、今日悉尼网等多家港台地区及海外华媒转载或报道了此事。好市多公司的“台独”立场，遭到不少港台地区及海外网友的批评和嘲讽。

最新进展：好市多仍“高冷”不回应

近日，当海外网再度致电好市多公司的中国合作方、上海浦东康桥（集团）有限公司时，之前接通过的电话再无人应答。

与此同时，海外网在好市多的脸书官方主页上留言，询问该公司对此事的态度和回应，截至发稿前，未收到任何反馈。此外，海外网发现，好市多官方网站仍然将台湾地区与美国、南非等国家并列排在一起。（海外网 郭笑迎）

责任编辑：张玉