原标题：锐参考 | “我们不一样！”当美国再次“弃约”，中国向世界郑重许下一个承诺——

参考消息网5月30日报道（文/芮思客） 昨夜（29日），中美间再起波澜。

美国白宫29日突发声明，宣布将对价值500亿美元的中国商品征收高达25%的关税，并称最终清单将于6月15日公布。

仅仅数小时后，商务部新闻发言人迅速发表谈话作出回应：

“既感到出乎意料，但也在意料之中。……中方有信心、有能力、有经验捍卫中国人民利益和国家核心利益。”

而今天（30日）下午举行的外交部例行记者会上，外交部发言人华春莹的回应则直指本质：

“在国际关系中，每一次变脸和出尔反尔都是对自己国家信誉的又一次损耗和挥霍。”

华春莹

事实上，最近一个月来，“出尔反尔”也正成为外媒对特朗普及其美国政府的“专用词”。

25日，俄新社报道直指特朗普大搞“抽风外交”，不仅退出伊核协议，更面对朝鲜善意一再“出尔反尔”。

美国CNN则在昨晚的报道中指出：特朗普对中国“出尔反尔”的战略或许会遭遇反噬。

CNN财经网站报道截图

巧合的是，就在美国再次“弃约”遭世界嫌弃时，中国向世界郑重许下的一个承诺正赢得广泛赞叹——

北京时间29日，奥地利维也纳，中国与联合国共同正式向世界发出邀请：

欢迎世界各国利用未来的中国空间站开展舱内外搭载实验等合作，中国空间站不仅属于中国，也属于世界。

“就是这么大气！”曾遭排挤的中国，如今邀世界共享外空之家

据新华社报道，当地时间28日晚，“中国空间站国际合作机会公告发布仪式”在奥地利维也纳举行。

在这场发布仪式上，中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表团与联合国外层空间事务办公室共同宣布，中国邀请世界各国积极参与中国空间站的国际合作。

史忠俊在发布仪式现场

“中国空间站不仅属于中国，也属于世界。”中国常驻维也纳联合国代表史忠俊说，中国愿秉持人类命运共同体理念，将中国空间站打造成全人类在外空共同的家。

新华社在报道中指出，这是此类项目首次向所有联合国会员国开放。

“就是这么大气！”消息一出，便引来舆论如此评价。

而这一看似云淡风轻的评论背后，其实有一段辛酸往事：今天向世界提供“太空福利”的中国，过去却曾在这个领域遭受“被排挤”的屈辱。

事实上，早在国际空间站项目启动之初，中国就有意与世界各国就此展开合作，但被美国拒绝，理由是“担心中国可能将其用于军事目的”。

此后，中国多次表态有意参与国际空间站项目，俄罗斯和欧洲航天局也数次呼吁邀请中国参与，但是主导该项目的美国始终没有允许……

国际空间站

外媒：中国姿态反衬美国的过时、无效和不合理

今日俄罗斯网站在29日的文章中称，美国的“排挤”激发了中国的“宇宙雄心”。为了实现“太空目标”，中国一直在积极与俄罗斯以及其他欧洲伙伴合作，开展多个空间探索项目。

而中国持续不断的努力探索也收获了累累硕果。

美国《国际财经时报》网站29日报道称，近年来，天宫一号和天宫二号的顺利发射、两名宇航员在太空飞行30天、神舟飞船与天宫的数次对接等，都成功展示了未来空间站所需的技术。

2017年9月12日，天舟一号货运飞船顺利完成了与天宫二号空间实验室的自主快速交会对接试验。

就在凭借自身努力在太空领域走到世界前列之时，中国并没有对其他国家进行技术封锁或遏制，而是邀请各方共享中国的科技成果，并追求共同发展和利益。

正如今日俄罗斯网站文章所说，“曾经被美国禁止使用国际空间站的中国，如今却热衷于帮助其他发展中国家在空间技术方面取得进步”。

文章说，北京在开发和利用中国空间站方面为所有国家提供“平等地位”。

今日俄罗斯网站报道截图

而中国此次发出的“空间站邀请”，也意味着在国际空间站按原计划于2024年退役之后，包括美国在内的西方国家可以按照规则向中方提起申请，在中国的空间站内开展空间实验。

“随着美国在太空军事存在的扩大，在太空进行和平合作的想法将更具吸引力。”美国The Outline网站29日援引专家的话说，“这或许可以令中国在联合国获得更强大的软实力。”

小锐还注意到，在众多外媒的报道中，“中国空间站属于世界”的表态被广泛引用，足见对这句话所含重要意义的认可。

《国际财经时报》网站报道截图

“中国有雄心勃勃的空间探索及研究计划，并且希望走合作共赢的道路。”《国际财经时报》如是说。

美国科技媒体Ars Technica网站则直接指出，中国这种包容性的做法，与国际空间站拒绝中国参与，以及美国政府禁止NASA直接参与中国太空计划的做法形成了对比。

正如此前美国科技媒体“空间”援引分析人士的话所说：“中国的姿态向世界表明，美国在太空领域孤立中国的政策是过时、无效和不合理的。”

当美国还在“封闭”自我，中国的空间外交已打开局面

而在美国对华依然奉行“封闭”思维之时，欧洲已经“先行一步”。

据Ars Technica网站29日报道，目前已经有数名欧洲宇航员前往中国学习语言并与中国同行一起训练。

报道称，中国国家航天局与欧洲航天局已经达成协议，允许欧洲宇航员在未来访问中国空间站。

2017年8月14日，欧洲宇航员Samantha Cristoforetti与中国同行一起在中国烟台进行训练。

不仅是欧洲，中国此次专门提出鼓励发展中国家参与合作，自然也让那些此前苦于资金、技术受限而不得不望“空”兴叹的发展中国家兴奋不已。

斯里兰卡常驻维也纳联合国代表普里娅涅·维杰塞克拉就对新华社记者说，她十分期待这一项目。

维杰塞克拉说：“我们国家不可能负担这种项目，我们没有技术和足够的资金。相信中国空间站国际合作项目将会惠及更多像斯里兰卡这样的发展中国家。”

“中国展现出积极与其他国家合作的正面形象，同时这也可以向世界展示其技术实力。”美国The Verge网站援引分析人士的话评价道。

“这是一次实际行动中的空间外交。”

联合国外层空间事务办公室主任西莫内塔·迪皮波如此形容中国的这一举措。

西莫内塔·迪皮波

她在28日的声明中说：“我赞赏中国为这一令人振奋的倡议所提供的合作与支持，并期待看到来自联合国成员国的一些有趣的申请。”

而从曾在空间技术领域饱受排挤和歧视的弱者，到今天向世界开放空间站的气度，一切正如《赫芬顿邮报》此前报道所说：当美国日益看向内部，中国正以实际行动成为全球化的事实领导者。

赫芬顿邮报截图

责任编辑：桂强