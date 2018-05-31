台当局称不挑衅却严审大陆人士赴台 被指自打嘴巴

原标题：不挑衅？台当局自打嘴巴（看台絮语）

陈晓星

近日，蔡英文就一连串的问题自问自答，其中一个是：“这两年在处理两岸关系上……有没有坚持不挑衅的原则？我相信我们做到了。”

换个场景，台湾主管大陆事务部门宣布：严审大陆人士赴台，而且是“基于正当防卫的必要措施”。

套用台湾人爱用的句式：这不是挑衅，什么是挑衅？赴台开会、研讨、展演、经商的大陆人士有何危险，台当局需要“正当防卫”？如此“污名”来客，还敢说自己“做到了不挑衅”，简直就是自打嘴巴。如果“防卫”针对“断交”而言，那么，把大陆人士挡在门外就能固若金汤，连自己都不相信吧？发泄情绪的报复而已，除了自打嘴巴，还泄露了狭隘、技穷的“天机”。

“不挑衅”显然破产，但“严审”却做到了。近日，申请赴台参加海峡百姓论坛的10多位大陆人士被拒入境。百姓论坛每年在两岸轮流举办，今年是第十届，将于6月初在台湾新竹开幕。台湾的筹办方向媒体透露，本届论坛不涉政治，主题是“传承优秀族规家训，倡导良好家风建设”，将介绍历史上知名的族规家训，如朱熹朱子家训、郑成功的郑家家训等。参加这样的活动遭遇“严审”，除了“挑衅”，没有其他解释。

蔡英文从选举到就职宣言一直高喊“不挑衅”，但其施政却背道而驰。先是抛弃“九二共识”，挑衅两岸关系的政治基础；后是放任自己任命的高官宣称是“台独”工作者，挑衅两岸关系的底线；施政两年来一系列的动作“去中国化”，挑衅两岸同胞的民族情感……这些她都“做到了”。“不挑衅”成了骗术，直到今天她仍在喊“做到了”，那就是弥天笑话。

“严审”于理不通、于情不合，百姓论坛的主办者认为：“两岸交流不是用政策压得了的，硬压只能迎来民意反弹。”果然，台湾的旅行业者发声表达不满，在台湾观光业严重滑坡的大背景下，“严审”大陆人士无疑让岛内观光业雪上加霜。台观光业者认为旅游市场要靠交流，“严审”绝对是画地自限，只会让观光业的路越走越窄。其实，遭殃的又何止观光业，除了民进党的一己之私利，其他的注定都是输家。

责任编辑：张玉