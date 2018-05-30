“台独”大佬吕秀莲退出民进党?称道不同不相为谋

原标题：“台独”大佬吕秀莲退出民进党？声称与其“道不同”
吕秀莲（图片来源：台媒）
海外网5月30日电 据台媒报道，台湾地区前副领导人吕秀莲的助理今天（30日）突然在新闻群组发布吕秀莲声明，称“道不同，不相为谋！Bye Bye！民进党！”
民进党“中执会”今天（30日）刚通过征召姚文智参选台北市长，同样争取民进党提名的台湾地区前副领导人吕秀莲在马来西亚参访，但她的助理在新闻群组发布吕秀莲声明称：“对于一个失去党德和党魂的政党，与其痛苦留下来，不如归去。”“道不同，不相为谋！Bye Bye！民进党！”并署名“吕秀莲2018.05.30”。
人在马来西亚的吕秀莲，透过助理在新闻联络群组发出这段讯息，跟民进党说“Bye Bye”，是否意味退党？至今状况不明。吕秀莲早前曾就台北市长选举撂狠话。蔡英文3月28日曾称，在台北市长选举中，民进党若推出自己的人选，恐怕会掉入第三名。吕秀莲4月19日公开表示，“谁再讲第三名，你给我下台，你不配主导这次民进党选举。”
此前民进党“选对会”共同召集人陈明文称，民进党如果自提人选，一定是推出“最强人选”。对此，有意争取民进党提名参选台北市长的吕秀莲自夸，“当然是我最强”，她还要现场的台湾媒体记者别笑，“你们年轻人别小看我”。（海外网 孙蒙）
点击进入专题：“台独”大佬吕秀莲疑似宣布退出民进党
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 美宣布将对华500亿美元商品征25%关税
- 【 军事 】 出鞘：我军登陆台湾会遇哪些决战兵器
- 【 财经 】 44年前存入银行1200元 现在能取出多少...
- 【 体育 】 NBA-库里准3双勇士会师骑士 火箭遭逆...
- 【 娱乐 】 曝张韶涵昔日上亿存款被妈妈带走
- 【 科技 】 特斯拉撞上停泊警车 司机:自动驾驶的...
- 【 教育 】 再探毛坦厂中学:高中3年花了20多万
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有