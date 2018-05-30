“台独”大佬吕秀莲退出民进党?称道不同不相为谋

原标题：“台独”大佬吕秀莲退出民进党？声称与其“道不同”

吕秀莲（图片来源：台媒）

海外网5月30日电 据台媒报道，台湾地区前副领导人吕秀莲的助理今天（30日）突然在新闻群组发布吕秀莲声明，称“道不同，不相为谋！Bye Bye！民进党！”

民进党“中执会”今天（30日）刚通过征召姚文智参选台北市长，同样争取民进党提名的台湾地区前副领导人吕秀莲在马来西亚参访，但她的助理在新闻群组发布吕秀莲声明称：“对于一个失去党德和党魂的政党，与其痛苦留下来，不如归去。”“道不同，不相为谋！Bye Bye！民进党！”并署名“吕秀莲2018.05.30”。

人在马来西亚的吕秀莲，透过助理在新闻联络群组发出这段讯息，跟民进党说“Bye Bye”，是否意味退党？至今状况不明。吕秀莲早前曾就台北市长选举撂狠话。蔡英文3月28日曾称，在台北市长选举中，民进党若推出自己的人选，恐怕会掉入第三名。吕秀莲4月19日公开表示，“谁再讲第三名，你给我下台，你不配主导这次民进党选举。”

此前民进党“选对会”共同召集人陈明文称，民进党如果自提人选，一定是推出“最强人选”。对此，有意争取民进党提名参选台北市长的吕秀莲自夸，“当然是我最强”，她还要现场的台湾媒体记者别笑，“你们年轻人别小看我”。（海外网 孙蒙）

责任编辑：桂强