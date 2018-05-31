澳贸易部长要求见中国商务部长遭拒绝？中方回应

原标题：2018年5月31日外交部发言人华春莹主持例行记者会

问：据报道，朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲已抵达纽约，为朝美领导人会晤做准备。同日，美白宫发言人桑德斯称，美朝团队在板门店和新加坡会谈进展顺利。但也有报道称，双方在无核化定义和路径等问题上似有不少分歧，会晤还有可能推迟。中方对上述有何评论？

答：我们注意到朝美双方工作团队正在为朝美领导人会晤积极开展准备工作。我们一直认为，朝美领导人直接接触对话，是解决半岛核问题的关键。当前半岛局势打破多年僵局，实现无核化面临历史性机遇。我们鼓励和支持朝美双方进一步展现诚意，良性互动，如期实现会晤，共同开启通往半岛无核、和平与繁荣未来的大门。

中方坚定致力于实现半岛无核化，充分肯定今年以来朝方采取的一系列主动积极行动，同时我们认为在推进半岛无核化的进程中，有必要重视并解决朝鲜的合理安全关切。随着无核化目标的实现，应建立起长期、有效的半岛和平机制。中方愿继续为此发挥积极和建设性作用。

问：有报道称，在新加坡举行朝美领导人会晤时，韩国总统文在寅可能赴新加坡参加美朝韩三国领导人会晤。三国将发表终战宣言。中方对此有何评论？

答：中方支持半岛早日结束战争状态，主张构建持久的和平机制取代临时的停战机制。作为半岛问题重要当事方和当年《停战协定》缔约方，中方一直并将继续为此发挥应有作用。

问：据报道，美方近日多次谈到所谓中国南海军事化问题，表示美将继续开展“航行自由行动”。美国防部长马蒂斯表示将在本周举行的香格里拉对话会上就此作出强硬表态。中方对此有何评论？

答：美方有些人炒作所谓中国南海军事化问题，在我看来，有种“贼喊捉贼”的滑稽。

美在南海地区军事存在远远超过中国和其他南海沿岸国家军力的总和。美军舰放着宽阔的南海航道不走，偏偏不时故意闯入中国有关岛礁邻近海域，还美其名曰“航行自由行动”。美方想要的果真是国际法赋予的航行自由吗？还是美国霸权词典里的“横行自由”？

中国不是在南海最早部署武器的国家，也不是部署武器最多的国家，更不是在南海军事活动最频繁的国家。到底是谁在南海推动“军事化”，大家可以擦亮眼睛，答案不言自明。

我愿再次重申，中方奉行防御性国防政策，人不犯我，我不犯人。中方在南海自己的岛礁上部署必要和有限的国土防御设施，是堂堂正正地行使国际法赋予我们的自保权和自卫权，正当合法。我们想奉劝美方有些人，放弃无谓的炒作，本着负责任的态度，多做有利于地区国家互信合作、有利于维护地区和平稳定的事。

问：昨天，美国太平洋司令部改名为印太司令部，并进行了权力交接。前任美军太平洋司令部司令哈里斯称，中国仍将是美国最大的长期挑战。没有美及美盟友、伙伴的介入，中国将在亚洲实现霸权梦想。你对此有何回应？

答：我也注意到了有关美国太平洋司令部更名的报道。不管名字怎么改、怎么叫，美方都应以负责任的态度在亚太地区存在，为地区和平稳定发挥建设性的作用。

至于你提到美军有关人士的涉华言论，我想这不过是又一个典型的以己之心度人之腹的例子。沉迷和追逐霸权的人，总会觉得别人在觊觎自己的霸权。中方已经多次公开郑重声明，中国发展不对任何国家构成威胁。中国无论发展到什么程度，永远不称霸，永远不搞扩张。我不知道美国能不能也像中国一样坦然向世界宣告：美国永远不称霸，永远不搞扩张？

问：你能否提供中美经贸问题磋商的最新信息？

答：今天上午商务部召开的例行发布会上，发言人高峰已经回答了相关问题。他强调，中方谈判的大门始终敞开，事实上美方的工作团队已经抵达了北京，未来几天美方50余人的团队将与中方团队就具体落实中美双方联合声明共识展开磋商。我们认为，中美在经贸领域有着广泛的共同利益和广阔的合作空间，应该求同存异，合作共赢。希望美方能够与中方相向而行，积极推动落实联合声明的有关共识，使两国以及世界经济都能从中美经贸合作中受益。

问：中国美国商会昨天发布报告，表示中国一直在推动全球自由贸易，并且加大国内改革力度。近六成受访企业将中国列为全球三大投资目的地之一，三分之一的会员计划扩大在华投资10%以上。中方对此有何评论？

答：我也看到了中国美国商会刚刚发布的《美国企业在中国年度白皮书》。你刚才列举的一些数据说明，大部分在中国的美国企业继续看好中国市场，认可中国投资环境正在持续优化，对华投资信心进一步增强，这也反映了多数在华美国企业对中国对外开放政策和中国投资环境的信心。

相信你也注意到了，昨天召开的国务院常务会指出，要营造更加公平、透明、便利的外商投资环境，推动形成全面开放新格局，并且确定要放宽市场准入，提升投资便利化水平，保护外资合法权益。这是中国政府加快落实中共十九大报告和习近平主席在博鳌亚洲论坛上宣布中国扩大开放新的重大举措的重要步骤。

根据一家国际权威机构评估，中国国内消费总规模将在2018年第一次超过美国。中国的潜在市场规模是美国的3到4倍，而且这种“潜在”正在不断变为现实。我们相信任何有战略眼光和长远眼光的企业都不会忽视、更不会放弃中国市场的光明前景。

问：据报道，当地时间29日，印度和巴基斯坦达成一致，同意遵守2003年签订的停火协议，维护克什米尔控制线附近和平。有消息人士称，两国政府同意任何问题都将通过热线电话和边境会议来解决。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道，对近日印巴采取的积极行动表示赞赏，希望印巴双方继续通过对话与协商妥善处理有关分歧，维护地区和平稳定。

问：近日，美国国务院发表2017年度“国际宗教自由报告”。你对此有何评论？

答：美方所谓报告充满对中国的政治偏见，诋毁中国的宗教政策，有关谬论不值一驳。

中国政府依法保护公民的宗教信仰自由。中国各族人民依法享有充分宗教自由。这一事实有目共睹。我们奉劝美方正视和尊重事实，摒弃偏见，停止发表有关报告，停止利用宗教问题干涉中国内政。

问：一位澳大利亚外交官称，澳贸易部长乔博近日访华期间曾要求会见中国商务部长，但遭到了中方拒绝。你能否解释原因？

答：据我了解，乔博部长是应澳大利亚阿德莱德港澳式橄榄球队俱乐部的邀请到上海观看比赛。我不了解他在中国的其他活动安排。

但是我可以重申，我们认为中澳关系健康稳定发展符合两国根本利益。我们希望澳方同中方相向而行，在相互尊重、平等相待原则基础上，多做有利于增进双方互信与合作的事，推动中澳关系沿着正确轨道向前发展。

问：俄罗斯外长拉夫罗夫已经到达平壤，今天与朝鲜外相会谈，有一些专家认为美韩朝签署和平协议的进程需要俄罗斯和中国的参与，外交部对这种观点有什么评论？中方对拉夫罗夫此次访朝有何评价？

答：关于拉夫罗夫外长访朝情况，我们还没有看到相关的消息发布，因此暂不便做评论。中方支持半岛早日结束战争状态，主张构建持久的和平机制来取代临时的停战机制，中方作为半岛问题重要当事方和当年停战协定缔约方，一直并将继续为此发挥建设性的作用。我们知道，俄罗斯一直在为推动半岛实现无核化、政治解决半岛核问题努力发挥积极和建设性的作用。我们欢迎俄方继续为此发挥应有作用。

问：美国白宫称，美国在军事和经济方面的极限施压政策成功地让朝鲜回到弃核谈判上来，中方是否认同该观点？朝鲜局势不稳定对中国不利，美国将取得战略优势，而中国将付出代价。中国是否将为朝鲜提供物资援助以保护其不受美国制裁的影响？

答：首先，我想说，中方的一贯立场是反对任何国家根据自己的国内法对其他国家实施单边制裁，我们也从来认为制裁解决不了问题。中方始终坚持半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决半岛问题。

一段时间以来，在有关各方共同努力下，半岛问题的解决终于朝着正确方向迈出了重要步伐。我们对今年以来朝方采取的一系列主动积极行动表示充分肯定，对美方愿通过对话协商解决有关问题表示欢迎和支持。当前半岛出现的对话缓和局面来之不易，值得有关各方共同珍惜。当前，朝美双方领导人会晤的准备工作正在积极推进，希望双方能够抓住机遇，进一步展现诚意，良性互动。

你提到中朝关系问题，我想说，实现半岛无核化和半岛长治久安，符合地区各国人民的共同利益，也是国际社会的共同期待。中方一直全面、严格执行安理会决议，承担自身应当承担的国际义务。同时，作为朝鲜的传统友好邻国，中方在不违反自身国际义务的前提下，也一直与朝鲜保持正常交往，包括在经贸领域开展正常合作。

责任编辑：张建利