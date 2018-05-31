落马官员出狱都干啥：副市长养猪 五毒书记开茶馆

原标题 落马官员出狱：有人收“压惊费”再进宫 有人转战商界年入200万

央视网消息：官员因犯罪落马入狱，刑罚总有期可言，那出狱后，他们都去了哪儿？做些什么呢？

不改本性：当“企业顾问”给违法者通风报信 收“压惊费”再进宫

珠海市工商局原局长钟维顺因受贿罪被判刑15年，提前出狱后没多久，就给“旅游黑店”当起了“顾问”，利用自己任局长时的关系，帮人“牵线”结识工商局工作人员，并将执法部门的动向第一时间通报给违法者。

浙江省宁波市北仑区公路管理段原副段长顾百敏因受贿罪被判刑后，却又在原单位当上了养护中心主任。 北仑区公路管理段再次受贿案发，3人涉案，其中一人就是顾百敏。时隔7年，顾百敏再次因受贿罪站在被告人席上，依旧不改贪腐本性。

这样的案例不止一个。江西省吉安县国土资源局原副主任科员龚伏金，2005年10月因受贿罪被判处2年，2个月后，龚伏金获准取保候审，从看守所出来数日后，李某为了感谢龚伏金，送了1万元为其“压惊”。2008年，龚伏金出狱，李某再次以补贴购房和孩子读书为名，送给龚伏金2万元。一些出狱后的腐败官员之所以敢收受好处，是认为自己属于“无党籍、无公职”的人员，不属于受贿。龚伏金就是如此，结果被判定受贿，出狱后再次以受贿罪判处有期徒刑2年，缓刑3年。

转移“战场”：落马局长“逆袭”为励志典型 市委书记收废品重获“第二春”

有些落马官员则与上面这些“二进宫”的官员不同，他们虽然曾经也犯过错误，但出狱后洗心革面，重新做人，凭借自身的能力，在其他领域获得“重生”。

国家统计局原局长邱晓华（资料图）

国家统计局原局长邱晓华因在职期间收受不法企业主所送现金、生活腐化堕落、涉嫌重婚犯罪等问题，被双开并免去局长职务，获罪入狱一年。走出牢门后，邱晓华先在中国海洋石油总公司下属研究机构任高级研究员，又到民生证券担任首席经济学家。邱晓华凭借深厚的学术功底和对数字的高度敏感性，发表的经济观点逻辑清晰，理据充分，贴近时事，颇有见地，在各类新媒体平台上流传甚广，也让他“逆袭”为励志典型。

郑州市原市委常委、巩义市原市委书记杨振海因受贿罪被判处8年徒刑。在步入政坛之前，他曾经在河南省巩义市一家冶炼厂从技术员做到工程师，后升至厂长。出狱后，杨振海选择了“废品收购生意”，一年净赚12.8万。一年后，他被一个工厂聘为副厂长，主管生产和技术革新，重获得“人生第二春”。

2009年中国足坛的反赌扫黑风暴，对中国足球来说是历史性事件。大多数入狱的前足球界人士都被终身禁足，出狱后多选择辗转生意场。有媒体曾报道，这些人在入狱前都有相当丰富的经验和广泛深厚的人脉，其中一位出狱后做起了海鲜生意，年净收入超过200万。

退出“江湖”：“五毒书记”只想做个普通人 副市长远离喧嚣办起养猪场

湖北天门原市委书记张二江因“吹、卖、嫖、赌、贪”俱全，被冠以“五毒书记”的名号。结束了近10年的服刑生涯后，顶着一头白发的他开始了全新的生活。

湖北天门原市委书记张二江（资料图）

出狱之初，张二江没有任何经济来源，唯一有望赚点钱的事情是出书，但稿费微乎其微。在友人的帮助下，他开了一个可以喝茶吃饭，同时卖土特产的小茶馆，“半天连喝茶带吃饭，一个人100元”。偶尔会去一所民办大学兼职当老师，“上上课，做做研究，拿点基本的生活费。现在身体大不如前，治病也需要花钱，很多时候要靠朋友们接济。”

每天早上6点刚过就会起床，抽时间练字，喜欢研究美食，并能烹饪不少味道可口的饭菜，友人到来，他或会亲自下厨，或指点别人烹制饭菜。 谈到以后的生活，他对媒体称，将开设国学班，希望把国学知识，传播给全社会，重新回归到社会中的张二江，“只想平平淡淡、普普通通做一个好人，做一个自食其力的人。”

湖南临湘市原副市长余斌因受贿9.5万元，另有10万元违法所得，被判处有期徒刑三年，缓刑五年。获刑后，余斌迅速调整好了心态，远离了原先的圈子，重觅生活，甚至还办过一段时间的养猪场。

对于这些曾经犯过错误的官员来说，入狱改造只不过是一种惩戒的手段，如何调整心态，重新定位自己的人生才是他们获得“新生”的钥匙。

责任编辑：张岩