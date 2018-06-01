内蒙古鄂尔多斯市政协主席王凤山被双开(图/简历)

原标题：鄂尔多斯市政协党组原书记、主席王凤山被双开（图|简历）

经济日报-中国经济网鄂尔多斯6月1日讯 日前，经内蒙古自治区党委批准，内蒙古自治区纪委对鄂尔多斯市政协党组原书记、主席王凤山严重违纪问题立案审查。

经查，王凤山违反中央八项规定精神，利用职务上的便利大操大办儿子婚礼，在社会上造成不良影响；违反组织纪律，不如实申报个人事项，在干部选拔任用方面为他人谋取利益，收受他人财物；违反廉洁纪律，收受管理对象和下属礼金，在企业投资入股获利，为亲属兼职取酬提供便利；违反国家法律法规规定，利用职务上的便利，贪污公款，为他人谋取利益收受他人财物，滥用职权，造成国有资产损失。其中，利用职务上的便利贪污公款、为他人谋取利益收受他人财物、滥用职权问题涉嫌构成犯罪。

王凤山身为党员领导干部，理想信念丧失，严重违反党的纪律，且在党的十八大后仍不收敛、不收手。违纪行为性质恶劣、情节严重，给党的事业和形象造成严重损害，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》、参照《行政机关公务员处分条例》等有关规定，经内蒙古自治区纪委常委会会议、监委委员会会议审议并报自治区党委批准，决定分别给予王凤山开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

王凤山简历

王凤山，男，汉族，1955年1月出生，籍贯陕西府谷县，大学学历，1971年7月参加工作，1982年2月加入中国共产党。

1971.07-1974.08 东胜副食品加工厂工作；

1974.08-1977.08 内蒙古师范大学中文系上学；

1977.08-1987.09 东胜市委宣传部工作，先后任干事、副部长、副部长兼东胜市精神文明建设委员会办公室主任（其间：1984.03-1986.01在内蒙古党校党政干部管理专业学习）；

1987.09-1988.11 任东胜市教育局局长；

1988.11-1989.06 任东胜市委常委，市教育局局长；

1989.06-1991.02 任东胜市委常委、办公室主任；

1991.02-1995.07 任东胜市委副书记；

1995.07-2000.07 任东胜市委书记、人武部党委第一书记（其间：1996年-1999年兼任东胜市人大常委会主任；1996.09-1997.07在内蒙古党校中青年干部培训班学习；1997年-1999年初，在中央党校函授内蒙古分校后期本科班学习；1997.09-1999.06在中国科技大学在职研究生班“管理科学与工程”专业学习）；

2000.07-2001.09 任伊克昭盟行署副盟长；

2001.09-2004.03 任鄂尔多斯市委常委、宣传部部长；

2004.03-2004.10 任鄂尔多斯市委常委、副市长、宣传部部长；

2004.10-2010.12 任鄂尔多斯市委常委、市人民政府党组副书记、常务副市长；

2010.12 任鄂尔多斯市政协党组书记（至2015.01）、主席（至2015.02）。

2017.08 涉嫌严重违纪，接受审查。

责任编辑：余鹏飞