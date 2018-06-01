[首批31名严重失信人将被限制乘坐火车 贾跃亭在列]6月1日，中国铁路客户服务中心（12306）网站、“信用中国”网站公示了31名经认定有严重失信行为即将被限制购买车票人员名单。公示期为7个工作日。公示无异议后，铁路部门将实施限制购买车票的惩戒。记者注意到，限制乘坐火车名单里包括“贾跃亭142623********081X”，该身份证号码与中国执行信息公开网此前发布的一致。

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