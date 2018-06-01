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甘肃白银市委原书记张智全被查(图/简历)

甘肃白银市委原书记张智全被查(图/简历)
2018年06月01日 15:41 澎湃新闻
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张智全 资料图张智全 资料图

　　原标题：甘肃白银市委原书记张智全涉嫌严重违纪违法，接受审查调查

　　政协甘肃省委员会人口资源环境委员会副主任张智全涉嫌严重违纪违法，目前正接受甘肃省纪委监委纪律审查和监察调查。

　　张智全简历

　　张智全，男，汉族，1962年10月生，甘肃陇西人，1981年8月参加工作，1985年3月加入中国共产党，在职研究生学历，理学博士。

　　1979.08—1981.08　庆阳师范专科学校中文专业学习

　　1981.08—1989.12　定西地区行署办公室干事、秘书科副科长、科长

　　1989.12—1991.08　定西地委秘书处秘书科科长

　　1991.08—1994.06　定西地委副秘书长

　　1994.06—1997.10　定西地委副秘书长、秘书处处长（其间：1993.8—1995.12中央党校领导干部函授班经济

　　管理专业学习）

　　1997.10—1997.12　临洮县委副书记

　　1997.12—2000.05　临洮县委副书记、县长

　　2000.05—2001.06　临洮县委书记（其间：1999.03—2000.10中国人民大学国民经济管理专业研究生课程

　　进修班学习）

　　2001.06—2003.03　定西地委委员、临洮县委书记

　　2003.03—2006.03　甘肃省委副秘书长

　　2006.03—2006.04　庆阳市委副书记

　　2006.04—2006.05　庆阳市委副书记、副市长、代市长

　　2006.05—2008.02　庆阳市委副书记、市长（其间：2004.09—2007.06甘肃省委党校在职研究生班人口资源

　　与环境经济学专业学习）

　　2008.02—2010.01　庆阳市委书记

　　2010.01—2011.09　庆阳市委书记、市人大常委会主任（其间：2007.09—2010.06甘肃农业大学资源与环境

　　学院生态学专业学习，获理学博士学位）

　　2011.09—2017.04　白银市委书记

　　2017.07—　　　 政协甘肃省委员会人口资源环境委员会副主任（正厅长级）

　　来源：甘肃廉政网

责任编辑：张义凌

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