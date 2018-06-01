地方事业单位改革：湖北宜昌市道路运管局更名

工作会现场 微博@宜昌发布 图

原标题：地方事业单位改革：宜昌市道路运管局更名市交通综合执法支队

5月31日上午，宜昌市交通运输局承担行政职能事业单位改革工作会暨揭牌仪式在城区举行。市人民政府党组成员、副市长张鹏，省交通运输厅党组成员、副厅长王本举，市委副秘书长、改革办常务副主任覃进等领导出席会议。会议就贯彻落实中央和省市承担行政职能事业单位改革工作要求，确保市交通运输局承担行政职能事业单位改革工作顺利落实做出部署。

根据中央、省市有关文件精神，宜昌被确定为全省首批承担行政职能事业单位改革试点城市。今年2月，市委召开专题会议，对市交通运输局直属事业单位的机构和职权进行调整。市公路管理局更名为市公路建设养护中心，市港航管理局（市地方海事局、市船舶检验局）更名为市港航建设维护中心（市地方海事中心、市船舶检验中心），市道路运输管理局更名为市交通综合执法支队。市交通工程质量监督局并入市交通综合执法支队，在市交通综合执法支队增设直属机构市交通工程质量监督执法大队。

改革工作启动以来，市交通运输局党组始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高政治站位，不等不靠，积极稳妥，主动作为，多次深入基层广泛调研，确定了“先易后难、稳步实施、扎实推进”的总体框架、“行政审批两步走，综合执法改革三步走”的改革路径。

31日上午，市政府、省交通运输厅领导相继为三家更名单位揭牌。6月1日起，市交通运输行政审批也将正式实行“一个窗口对外”、“一个公章出证”，并启动严格的内控制度。这是宜昌交通深入贯彻落实党的十九大精神，主动适应行业发展新要求，推进事业单位综合执法改革，迈出的实质性的第一步。

来源：宜昌市交通运输局网站

责任编辑：张义凌