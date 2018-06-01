中纪委机关刊：决不允许借机构改革之名谋取私利

原标题：中纪委机关刊：深化机构改革决不允许背离党中央要求另搞一套

文/黄月

千帆竞发，势如破竹。当前，党和国家机构改革正在各部门、各地有条不紊地推进，纪检监察机关也正按照党中央和中央纪委要求，认真履行监督检查职能。细读3月22日中央纪委印发的认真履行纪检监察职责，保证深化党和国家机构改革顺利进行的通知要求，明确要求纪检监察机关严肃查处改革中可能出现的六类违纪问题，其中把严明政治纪律摆在了第一位，这既为纪检监察机关履职明确了着力方向，也是对各级党组织、党员领导干部及时有力的提醒。

习近平总书记曾明确指出，维护中央权威，贯彻落实党的路线方针政策，是政治纪律，是绝对不能违反的。深化党和国家机构改革是以习近平同志为核心的党中央面对新时代新任务作出的重大决策部署，是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革。在这样一项党中央重大决策部署上，坚决与党中央保持高度一致，做到令行禁止、行动统一，毫无疑问是必须严肃的政治纪律，毫无疑问必须成为纪检监察机关这支“纪律部队”监督执纪的重点。

在党的全部纪律中，政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，是管方向、管立场、管根本的要求，如果方向不正确、立场出问题，势必会影响其他纪律的遵守和执行，就会形成“破窗效应”，使党的章程、原则、制度、部署丧失严肃性和权威性。放在党和国家机构改革中来看，政治纪律关乎“认同改革”“改革原则”“改革方向”等根本性问题，如果方向性的问题都把握不住，其他组织纪律、干部人事纪律等也很容易出现偏差。反过来看，不管违反哪方面纪律，任其发展，最终都会破坏党的政治纪律，侵蚀党的执政基础。比如，违反组织纪律，对于改革擅自行动、不及时报告，发展下去，改革就会各行其是、各取所需，背离深化方向；违反干部人事纪律，趁机突击进人、突击提拔干部，就可能会造成“用人腐败”，不仅违背改革促进公平正义初衷，还会对政治生态造成一定污染；违反财经纪律，违规处置国有资产、造成国有资产流失或者套取资金、突击花钱，就会影响人民群众对改革的评价，甚至对改革本身产生质疑，等等。可见，坚持把政治纪律摆在首要位置，通过严明政治纪律带动其他纪律严起来，保证令行禁止，是在纪律规矩上为改革保驾护航的必然要求。

事实上，严明政治纪律一直是十九大后中央纪委着重强调的一项重点工作，也是提升纪检监察工作实效性的重要抓手。早在十九大闭幕不久，中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际与中央纪委机关干部首次见面时就鲜明提出，要把政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，加强对党的十九大精神贯彻落实和党章党规执行情况的监督检查。今年1月，十九届中央纪委二次全会报告把“把党的政治建设摆在首位”作为纪检监察机关2018年首项重点工作进行部署，强调要紧紧围绕保证全党服从中央、坚持党中央权威和集中统一领导这一党的政治建设首要任务，加强对党的路线方针政策执行情况的监督检查，并明确要求“重点强化政治纪律和组织纪律”。在随后举办的中央纪委委员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班上，赵乐际同志又强调，坚持以政治建设为统领，聚焦解决“七个有之”问题，把政治上蜕变的“两面人”及时辨别出来、清除出去。全国两会后，中共中央政治局委员、中央纪委副书记杨晓渡明确指出，把党的政治建设摆在首位，为深化党和国家机构改革提供纪检监察保障。

既旗帜鲜明强调，更脚踏实地行动。中央纪委不仅把维护党中央权威和集中统一领导作为根本政治标准，更作为实践标准，鲜明体现在紧扣党中央决策部署，督促各级党组织不折不扣贯彻落实中。从党中央作出脱贫攻坚战略部署，中央纪委随即开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理；到党中央作出在全国开展扫黑除恶专项斗争决定，各级纪检监察机关坚决打掉黑恶势力背后的“保护伞”；再到落实习近平总书记重要指示，大力整治形式主义官僚主义问题，各级纪委监委及时加强监督执纪问责、监督调查处置，坚决维护党中央决策的权威性和严肃性，体现着一以贯之的政治站位和熔铸血脉的理念思路。

同时，中央纪委和各级纪检监察机关紧盯违反政治纪律和政治规矩问题，特别是“七个有之”问题，严查细究、绝不手软。如在对鲁炜违纪问题的通报中，就指出他“严重违反政治纪律和政治规矩，阳奉阴违、欺骗中央”“对党中央极端不忠诚”。在对冯新柱违纪问题的通报中，指出他“毫无‘四个意识’，对党中央关于脱贫攻坚重大决策部署落实不力、消极应付”，措辞严厉，让人警醒。同样，在巡视中，坚定不移深化政治巡视，及时发现违反政治纪律和政治规矩、违背党的路线方针政策、破坏党内政治生态等问题，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

“疾风知劲草，板荡识诚臣。”深化党和国家机构改革，是对纪检监察机关的又一次政治考验，对履职尽责提出了新的更高要求。严明政治纪律，坚决查处有令不行、有禁不止，上有政策、下有对策，搞变通、拖延改革等问题是不容闪失的硬性任务；决不允许背离党中央要求另搞一套，决不允许擅作主张、我行我素，决不允许借改革之名谋取私利，决不允许口号喊得震天响、实际消极应付等行为，是纪检监察机关职责所在、使命使然。各级纪检监察机关认真落实中央纪委通知精神，加强对改革全过程监督，一方面要卡住源头，在决策环节上就保证落实中央精神不偏离，如许多纪检组领导加入机构改革工作小组，深度参与、源头监督；另一方面强化过程监督，如深入调查研究、清楚摸底，开展谈心谈话、强化责任担当，掌握工作进度、定期不断提醒等，用精准化的监督检查、动真格的坚决查处、强有力的严肃问责，为改革保驾护航。与此同时，还要督促各级党组织和广大党员领导干部提高政治站位、坚定政治立场，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，顾大局、识大体、守纪律、明责任，争当改革促进派，争做改革实干家，使这次机构改革严格按照党中央既定时间表、路线图有序推进。

来源：中国纪检监察杂志

责任编辑：张义凌