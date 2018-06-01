机构改革以来 应急管理部已处分3名正局级干部

原标题：机构改革以来，应急管理部已给予3名正局级干部党纪政务处分

文/中央纪委驻自然资源部纪检组组长 冯志礼

根据深化党和国家机构改革方案，新组建的应急管理部整合了10个单位13项职责，改革牵扯面广、人多、涉及利益复杂。中央纪委驻应急管理部纪检组坚持问题导向，紧盯“人”“事”“点”，加强对深化党和国家机构改革实施情况的监督检查，把“监督在”的信号传递到每个涉改部门、每个重要环节，保证改革顺利进行。

主动担责，把严明纪律要求贯穿改革始终

3月23日，应急管理部党组书记黄明上任第一天，驻应急管理部纪检组组长艾俊涛就来到他办公室，商量机构改革期间有关监督检查工作。后经党组研究决定，艾俊涛作为应急管理部机构改革工作小组成员，纪检组副组长等4名同志作为机构改革专责组成员，全程参与机构改革重大事项研究决策和部署推进等工作，在参与中加强监督。

改革正式启动后，纪检组牢牢抓住机构改革主体责任这个“牛鼻子”，通过参加部机构改革会议发声建言、对重大改革事项提出书面意见等多种形式，督促部党组把机构改革主体责任抓紧做实，坚决按照党中央和国务院的要求，扎实有序推进改革。部党组切实提高政治站位，4月16日挂牌后召开的第一次党组会，就专题学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义党建思想，强调部党组充分发挥领导作用，把加强党对一切工作的领导贯穿机构改革各方面和全过程，蹄疾步稳地推进机构改革各项任务，确保深化党和国家机构改革方案顺利实施。

驻部纪检组和部党组形成共识，把严的标准、严的措施贯穿机构改革始终，做到初始即严、一严到底，立好规矩、形成规范，通过抓住“人”“事”“点”加强监督。重点掌握好“人”，主动与划转人员原派驻纪检组联系，全面掌握了解划转单位政治生态以及党员领导干部有关情况，及时完善党员领导干部廉政档案库，为开展日常监督提供保证；掌握好“事”，分析梳理新划转单位在“三重一大”、行政审批等方面的权力清单和廉政风险点，切实将制度的笼子扎紧扎密；掌握好“点”，摸清重点单位、重点岗位、关键环节，风险防控，以钉钉子精神抓好日常监督工作。

靠前监督，让监督无处不在

纪检组坚持把监督挺在前，将“监督在”的信号传递到每个涉改部门、每个重要环节，筑牢机构改革纪律防线。

组建之初，按照中央领导有关要求，部领导班子和综合司局集中到公安部原消防局办公楼办公。该楼办公用房单间面积较大，纪检组督促有关部门严格执行中央有关办公用房的规定，通过改造、调剂、合并等多种方式，确保过渡期间办公用房符合标准，并在部机关集中办公区改造联合审签会上明确提出“梳理改造经费明细，附上领导批示和相关政策依据，确保每项开支都依纪依规”的建议，保证办公区改造依规依纪。

改革期间，纪检组还加强对经费开支、政府采购、资产划转等事项的监督检查，防止发生突击花钱、虚列支出、未批先支、不按规定招投标、违规处置国有资产等问题。比如，因为职责需要，应急管理部建立了应急值守制度，由部领导带头，机关各司局每天24小时轮流在岗值守，以遇到突发重特大生产安全事故或自然灾害后第一时间作出响应。在借鉴有关部委做法拟为应急值守人员发放值班费上，纪检组及时把监督挺在前面，提出三条建议：一是发放值班费要符合有关政策规定，并书面请示财政、人社等部门；二是明确发放范围，不参加应急值守的机关司局不能发放；三是应急值守人员要确实在岗在位、履行职责，并有配套的监督检查机制。部党组全部采纳，目前正在按照程序向财政等部门请示。

从4月24日起，纪检组领导陆续到转隶至应急管理部机关的原国务院应急办、原民政部救灾司、原中国地震局应急司和中国地震局、中国地震应急搜救中心等单位调研。每到一个单位，他们都详细了解划转单位职能职责、权力事项、党员领导干部有关情况、政治生态和廉政风险点，介绍纪检组基本情况、职责定位及监督方式，宣讲机构改革期间和今年监督执纪问责工作要点。紧接着，“五一”节前纪检组又下发《关于紧盯“五一”期间“四风”问题巩固拓展落实中央八项规定精神成果的通知》，明确要求应急管理部各涉改单位提高政治站位，落实主体责任，严格制度执行，强化监督检查，严防“四风”问题反弹。

一刻不松，执纪问责决不断档

“越是改革期间，越要做好执纪问责，确保不断档、不脱节。”纪检组负责人说。

纪检组要求中国地震局直属机关纪委将2016年中央专项巡视以来，中国地震应急搜救中心13名转隶人员违规违纪问题处理的详细情况报纪检组，进一步做好分析研判工作，增强监督执纪的精准性；主动与改革前监督该局的原驻国土资源部纪检组、现驻自然资源部纪检组联系，了解掌握地震系统有关问题专项调查情况；督促中国地震局党组继续落实驻自然资源部纪检组的监督建议，严肃认真开展专项整改和警示教育，对专项整改中发现的违规违纪问题线索，将会同有关部门严肃查处。

为震慑、警示个别单位借改革之机违规发放津补贴和奖金，纪检组根据前期调查的情况，责令两个正厅级单位清退了2018年前违规发放的奖金，向部党组作出书面检查，召开本级领导班子专题民主生活会进行深刻剖析和自我批评。对另外两个顶风违规发放奖金、且未按照要求整改的正厅级单位，一家立案调查，另一家正在初步核实。

对其他违规违纪问题，纪检组也做到不松劲、不停步。3月份机构改革以来，纪检组共接受信访举报72件，处理各类问题线索31件，初核12件，立案3件，给予党纪政务处分3人（均为正局级），组织处理1人，有力维护了纪律的严肃性。

近期，应急管理部将召开党风廉政建设会议，对严明改革纪律等进行再动员、再部署。同时，纪检组将继续组织由局级干部带队的工作组，深入各涉改单位，加强对机构改革中落实党中央决策部署、执行纪律情况的监督检查，及时发现问题、纠正偏差，保证机构改革顺利进行。

来源：中国纪检监察杂志

责任编辑：张义凌