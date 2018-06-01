自然资源部整合8部门职能 如何确保转隶不出问题?

原标题：自然资源部整合8部门职能，纪检组长谈如何确保转隶不出问题

文/中央纪委驻自然资源部纪检组组长 冯志礼

在深化党和国家机构改革中，整合8个部门和单位相关职能组建自然资源部，是党中央为落实绿水青山就是金山银山理念，解决自然资源所有者不到位、空间性规划重叠、部门职责交叉重复等问题作出的重大决策部署。按照党中央和中央纪委要求，中央纪委驻自然资源部纪检组提高政治站位，强化监督执纪问责，确保机构改革顺利进行。在这个过程中，我们坚持把自己摆进去、把职责摆进去，深感加强对机构改革任务推进情况的监督检查，既是一份严肃而沉甸甸的政治任务，也是纪检组进一步厘清职能定位、创新工作方式方法、改进工作作风，从而持续深化“三转”的重要契机。

深化转职能，牢牢把握住党内监督专责机构的职能定位，认真落实“监督是第一位的职责”的要求。纪委是政治机关，作为纪委的延伸，派驻机构是政治机构，监督是纪检组的首要职责，必须准确把握主责主业，坚持把监督挺在最前面。我们深刻理解纪检监察机关所担负的特殊使命和重大责任，更加突出政治监督，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。对于以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，纪检组必须在思想上紧跟党中央要求，做到部署推进到哪里监督就延伸到哪里。深化党和国家机构改革方案公布后，我们立即召开纪检组全体干部会议、机关纪委联席会，督促纪检干部既要当好表率坚决服从改革，同时时刻关注涉改部门单位党员干部的苗头性倾向性问题，重要情况及时请示报告。通过第一时间的监督，迅速在干部职工中形成思想约束，确保思想不乱、队伍不散、工作不断。为进一步严明纪律，纪检组研究制定了《关于加强监督严明纪律确保党和国家机构改革重大部署贯彻落实的通知》，划出了机构改革纪律底线，并对查处的套取资金办理使用会员卡和失密泄密、违规存储涉密文件等多起案件进行公开点名通报，强化思想震慑，确保人员转隶、工作交接中不发生问题。针对个别单位认识不到位、行动迟缓问题，约谈单位党政主要负责人，促其提高政治站位，更加坚决迅速做好划转工作。通过明晰职责定位，开展及时的思想引导和有力的督促检查等全过程监督，纪检组为深化机构改革任务落实到位提供了有力的纪律保证。

深化转方式，必须强化精准监督，找准“靶位”，确保监督实效。监督不能眉毛胡子一把抓，必须集中优势力量，抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，实施定向监督，确保监督有力，坚决防止出现监督上的形式主义、官僚主义。在加强对机构改革任务落实情况监督检查过程中，我们一方面着力强化问题线索的源头管理，准确区分纪法线索，找准精准监督的发力点。另一方面，努力做到无缝隙监督，“探头”时刻对准机构改革涉及的关键人、关键事和关键岗位。在监督内容方面，我们紧盯党中央关于生态文明建设要求在驻在部门机构改革中是否有效落实这个重要节点，督促驻在部门党组反复学习领会和贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设的重要论述，并督促在内设机构设置中充分体现好生态文明建设的要求。习近平总书记对不动产登记窗口作风建设问题作出指示后，我们立即行动，认真研究部署督促整改，先后派出多个暗访组摸排情况，并与各省厅纪检组联动，分头把守，通过对不动产登记政策制定情况、信息共享情况、窗口人员服务态度等方面综合监督发力，形成监督氛围和监督震慑，有力推动作风改善。

深化转作风，锻造一支忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁的纪检监察干部队伍。纪检监察工作政治性、政策性、专业性都很强。纪检监察机关背负的是以习近平同志为核心的党中央信誉，面对的是人民群众期待，这份信誉和期待重于泰山。国家监察体制改革后，纪检监察机关承担的职责任务更加繁重了，监督范围更大了，权限和手段更丰富了，干部面临腐蚀和被“围猎”的风险更加突出，防止“灯下黑”的压力更加突出。同时，新组建的自然资源部相比以前的国土资源部，职责不仅包括对自然资源开发利用和保护进行监管、建立空间规划体系并监督实施，还将履行全民所有各类自然资源资产所有者职责、统一调查和确权登记、建立自然资源有偿使用制度等，其职能权限和廉洁风险点发生较大变化，相应地纪检组的监督执纪任务更重，纪检监察干部的知识恐慌、本领恐慌问题更加凸显。我们更加清醒地认识到打铁必须自身硬的极端重要性，监督别人的人首先要把自己锻造为铁打的人。坚持刀刃向内，开展大学习大练兵活动，组织开展学习周活动，从组长开始到各个干部分别领读、细读、精读十九大报告，学习纪检监察工作新业务，努力以过硬的专业知识、专业能力、专业作风、专业精神建设队伍。不定期召开组织生活会、党小组会，组织每名干部深入查摆问题，相互开展批评，铸就铁的纪律、铁的作风。在敢于监督、敢于执纪方面，我们强调必须有一种舍我其谁的政治气概和眼睛里不容沙子的劲头，当“战士”、做“包公”，遵守纪律要严而又严，执行纪律要硬而又硬，真正做到忠诚干净担当。

深化“三转”永远在路上，如果把过去“三转”理解为纠偏正位，那么在深化党和国家机构改革、国家监察体制改革大背景下，这更是一次内涵式的发展提升，是螺旋式上升，是更高层次、更高水平的“三转”。我们将按照政治机关的定位，紧紧围绕“两个坚决维护”，不断研究探索实践，履行好党章和宪法赋予的职责，用好“四种形态”，为党中央站好岗放好哨，助力塑造风清气正的政治生态。

来源：中国纪检监察杂志

责任编辑：张义凌