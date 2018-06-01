王毅谈中美经贸摩擦:希望我们的合作伙伴言而有信

原标题：王毅：希望我们的合作伙伴言而有信 — 中华人民共和国外交部
当地时间2018年6月1日，国务委员兼外交部长王毅在布鲁塞尔同欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼共见记者时回答了有关中美经贸摩擦的提问。
王毅表示，在中美经贸摩擦问题上，中方采取的立场不仅是为了维护自身正当利益，也是为了维护国际规则和多边贸易体系。中方愿本着相互尊重、平等互利的精神，同美方就如何落实双方此前达成的共识进行更为具体和深入的讨论，希望并相信最终能够达到一个合作共赢的结果。中国是负责任的国家，在国际交往中一向说到做到，希望我们的合作伙伴也能够言而有信。
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