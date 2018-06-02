原标题：机器人会打分吗？港媒：中国学校用AI技术为作文评分引争议

资料图片。（香港《南华早报》网站）

参考消息网6月2日报道 港媒称，参与一个政府项目的科学家称，内地学校正在悄悄测试一台利用人工智能技术给学生作文打分的功能强大的机器。

据香港《南华早报》网站5月27日报道，在政府的大力支持下，人工智能技术正在中国迅速发展，这项技术正在被广泛应用于日常生活的许多领域。这项技术的设计目的在于理解文本的总体逻辑和意思，并对文章的整体质量做出合理的、酷似人类的判断。其然后会给文章打分，并且就写作风格、结构和主题等方面提出改进意见。这项约6万所学校正在应用的技术被期望能够开展更深入的“思考”，而不是仅仅拥有拼写检查功能。例如，如果某些段落开始偏离主题，计算机将会做出标记。

报道称，参加这一项目的大多数学校的家长都没有收到通知，仅有得到授权的工作人员才有进入系统终端的权限，评分结果严格保密。

报道称，这项技术将有助于减少教师在作文评分中花费的时间，帮助他们避免因注意力涣散或无意识的偏见等人为问题而造成的评分不一致。它还可以帮助更多的学生，特别是资源有限的偏远地区的学生，更迅速地提高写作技能。这台机器类似于电子评分器，即美国教育考试服务中心用于给参加研究生申请考试的学生的作文打分的一个自动化系统。但是与电子评分器不同，这个机器既能读中文，也能读英文。

科学家坚称，该技术旨在帮助而不是取代人类教师。

中国人民大学附属中学教务处主任王京（音）说：“我们（对待测试）的态度是非常谨慎的。”

他说：“学校的事情归于校园。”他补充说，根据学校与项目组织者达成的协议，“测试结果不会向公众公布”。

接受采访的大多数学校都给出了类似的评价。这些学校表示，这台人工智能评分机器远非完美。教师们列举了很多非常出色的文章却被打了低分的案例。

目前，这个软件仅用于给内部考试打分。而且没有一所学校计划在将会影响学生正式学业记录的考试中使用这项技术给作文打分。

王京说：“这项技术仍处于初期阶段。”

责任编辑：张岩